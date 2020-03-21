拾回將消失的傳統工藝　用台灣燈會寫進民眾技藝

▲以里山倡議與農村生活為主題，打造之「里山禾樂燈區」。

圖、文／台中市政府提供

今年台灣燈會圓滿落幕，整個燈區在台中市政府的規劃之下，將台中在地元素融入於各個展區中，體現燈會工藝之美，受到民眾的喜愛。台中市政府農業局特別以里山倡議與農村生活為主題，打造「里山禾樂燈區」，邀請台中在地藝術家王銘顯建築師團隊與日本藝術家新山拓跨國合作，以台灣中部竹材製作主燈「觀山入林」，闡述里山人與自然和諧共生精神，展示出台中積極維護自然生態及農業發展的成果。

藝術家王銘顯表示，觀山之後入林，是位於大肚山下與中央山脈間的台中，自原民時代即有的地景互動。而高樓林立的今天，居民仍能在筆直的街道底端遠望青翠山脈，「觀山入林」，即是將人與景的互動作為作品隱喻。

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▲15米高的觀山入林呈現出兩片山巒疊嶂的景觀。

設計理念從每個人心中都有一座里山為出發，透過「觀山」型塑出感性，透過「入林」型塑出光影交錯，工法以木構裝置結構引導觀賞者入樹林，展開人與自然的對話。

王銘顯說，為讓作品真實自然的呈現，特別使用南投山區孟宗竹作為作品結構骨材，結構上，作品讓兩片山脈之間僅由斜撐支撐，讓山脈與山脈之間留下空隙，創造出林道體驗，讓行者仰望一線天光。

創新前，先拾回即將消失的傳統

在「里山禾樂燈區」還有以台灣傳統捕魚工具「魚筌」為主題，所打造的巨大立體空間燈光雕塑「源流」。它是由范承宗藝術家將古老的魚笙工藝手把手地分享給200位沒有經驗的各年齡層台中漁民，由眾人共同打造而成。

▲百位漁民製作的「源流」-一起編織魚筌。

范承宗致力以設計繼承，從傳統，學創造，從土地自然、傳統工藝的到創作智慧的理念發想，因為不捨無形的文化資產將隨物件一同逝去，長年著迷於挖掘隱藏在傳統器物中以時間凝結而成的智慧。此次燈會，他結合里山精神中的「在地性」與「互助合作」來創作，透過工作坊，集結眾人力量，一起學習做魚筌，完成「源流」主燈，把瀕臨消失的珍貴手工藝給寫進民眾的記憶中。

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