嘆「人生無意義」台中離婚男開車到公墓　死意堅！劃刀肚破腸流

▲男子開車到親哥哥下葬的七星山公墓，疑似車內切腹自殺傷亡。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

黃姓男子疑因離婚及長期經濟壓力，前往親哥哥下葬的太平區七星山公墓裡，在車內持刀切腹自殺。民眾發現立刻報警，警消到場破窗已來不及，明顯死亡。死者家屬告知，弟弟常有「人生無意義」類似言論，現場也無外力介入痕跡，警方表示，將報請檢察官相驗釐清死因。

太平警分局今天上午9點許獲報，光興路七星山公墓內停放一輛小客車，車內在駕駛座的男子一動也不動，有流血，急需救援。警方立刻通報消防局前往，到場後先破窗打開車門，但發現男子腹部臟器外露，明顯死亡。

▲警方拉起封鎖線，初步研判無外力介入。（圖／民眾提供）

警方現場拉起封鎖線採證，經確認無外力介入痕跡，車內也無打鬥情況，一旁還有一把露營用多功能刀。警方從車籍資料查出車主身分，確認是48歲黃姓男子，經聯繫上黃男二哥，家屬也到場確認就是他本人。

黃男二哥傷心地向警方說，弟弟曾有一段婚姻但已離婚，並同住一處。昨晚弟弟自己開車外出，卻都沒回家，早上接到警方通知才知道弟弟已死。弟弟長期因為經濟壓力，經常透露「人生無意義」的類似言論，七星山公墓又是大哥下葬的地方，可能因此到現場尋短。

警方表示，初步研判黃男應是自殺身亡，將報請檢察官相驗，釐清死因及死亡時間。

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