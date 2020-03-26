華航2專機3/29、3/30載回滯留湖北台人　「每架載客不超過220人」

▲武漢台商專機返台，第一架華航班機降落。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，但海基會26日對外宣布，已洽請中華航空協助，指定兩架次上海飛桃園的航班，讓前階段因封城而滯留湖北的台灣人搭乘返家。交通部指出，華航將出動波音777載客，為配合防疫，飛機雖最多可載358人，但會以只載220人為原則。

交通部政務次長王國材表示，華航將出動波音777載客，機組人員配置為2位機師、11位空服員，777原本可載358人，但為防疫，每架以只載220人為原則。桃園機場表示，原則上跟先前包機返台模式一樣，會配合中央流行疫情指揮中心指示辦理。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中25日指示，為讓滯留湖北當地的台灣人，採取以包機為主搭乘定時定點航班返台，海基會立即請華航協助。指定的兩架次航班，航班號碼皆為CI504，飛行時刻表分別為3/29（日）、3/30（一）各一架次，皆是19：50從上海浦東機場起飛，預計21：50抵達桃園，提供給滯留湖北當地的台灣民眾搭乘。

▲滯留湖北的幼童先前畫畫傳達返台訴求。（圖／湖北台胞返鄉後援會提供）

海基會表示，上述班機自3月26日起受理並協助旅客統一訂位。請滯留湖北而有意回台的國人，可以儘速跟本會緊急服務專線（02）25339995、（02）21757066聯絡，海基會將全力協處此兩架次航班的訂位，幫助國人平安返家。

海基會強調，為了照顧全機旅客的安全，機上全程防疫措施，將會依照中央流行疫情指揮中心相關規定辦理，如有發燒等症狀將不得登機，返台降落之後也將立即接受檢疫後，安排至集中檢疫處所，集中檢疫14天。為確保機上旅客能保持適當距離，將視訂位人數決定是否再洽華航協助增加指定航班，讓大家都能回家。