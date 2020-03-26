狠夫暗巷持刀殺妻！3無辜路人「前來幫忙」當場被捅死…他冷靜丟刀舉手投降

▲湖南一男子當街殺妻。（圖／翻攝自封面新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南省永州市東安縣日前發生一起因情生恨的血腥命案。當地一位人妻日前和老公發生爭吵，竟當場被暴怒的老公持刀捅成血人，為了活命忍痛逃跑，試圖躲開追殺。沒想到，這位狠夫在追砍過程中，竟後先後持刀捅向前來勸阻的路人，造成3人慘死現場。

據《瀟湘晨報》報導，東安縣公安局25日16點55分接到報警，縣城瓦廠巷發生一起持刀傷人案。3分鐘後，東安縣公安局城區警員趕到現場，當場抓獲周姓嫌疑人（男，42歲，東安縣人）。

通報稱，25日下午，周男因家庭矛盾，持刀捅傷蔣姓妻子，在追砍對方過程中，先後持刀捅向前來勸阻的親戚、鄰居劉某龍（男，43歲）、譚某平（男，38歲）、唐某玉（女，66歲），致3人當場死亡；目前，蔣妻正在醫院救治，暫無生命危險。

網傳一段影片顯示，巷子裡的花叢中躺著一名男性，影片拍攝者說「殺死了幾個人」。另一段影片的拍攝者則大喊，「不得了不得了，」畫面顯示有兩台警車警燈閃爍。

▲3人慘死現場。（圖／翻攝自封面新聞）

住在附近的當地居民丁男稱，其中有一名死者為自己母親唐某玉，今年67歲。他回憶，自己在案發現場附近開了一家麵店，當日下午正在店裡工作，突然聽到有人說「殺人了」，急忙走出店門查看，看到一名40歲左右的男性正持刀砍向一輛車內的女性，他由於害怕，趕緊往回走，在往回走的過程中，突然撇見嫌疑人在持刀捅向自己的母親。

「當時一下就懵了。」丁男說，母親被捅了四五刀，警方在這時也趕到了現場，「嫌疑人站在原地，將手中的刀丟在地上，然後伸出兩手被警方抓獲；而我的母親則當場死亡，事後被送往殯儀館。」

丁男進一步說，並不認識嫌疑人，「死者中有一名男性為制衣廠老闆，平時會到他店內吃早餐，但不清楚嫌疑人與他之間有何矛盾；但我的母親是因為勸架被遷怒殺害。」他透露，嫌疑人在行兇後表現的非常平靜，沒有抵抗警方的抓捕。

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