37歲男當孩子面冷血殺妻　2小時後報應來了…「逃亡中車禍喪命」！

▲湖南省一位男子捅傷妻子，下午遇車禍身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

現世報？湖南省湘鄉市一位37歲男子24日11時40分因與妻子起爭執，竟當場暴走，當著孩子的面，持刀捅妻子，隨後駕車逃離現場。沒想到，隔沒幾個小時，他就在逃亡過程中發生交通事故，經過搶救仍不治死亡。而他的妻子則因為送醫及時，生命跡象平穩。

湖南省湘鄉市公安局官方微博25日發佈警情通報， 24日11時51分湘鄉市公安局接到報警稱，桑梅西路有一名女子被人持刀刺傷，接警後，警員第一時間趕赴現場開展調查處置。

經初步核查， 王姓男子（37歲，湘鄉市翻江鎮人）24日11時40分與35歲的妻子（女，35歲，漣源市安平鎮人）因婚姻問題發生爭執，持刀將對方刺傷，隨後駕車逃離現場；當日13時50分，他駕車行駛至許廣高速望城段時發生交通事故，經搶救無效後死亡。

▲警情通報。（圖／翻攝自微博）

有網友透露，「這個男的直接在孩子面前，捅他妻子。」目前，此案正在依法辦理中。

對此，網友紛紛PO文表示，「希望這些人下場永遠是這樣」、「老天爺看著呢，少幹壞事」、「報應來得太快就像龍捲風」、「天道有輪回，蒼天饒過誰」、「這是我看的死得最快的壞人，大快人心」。

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