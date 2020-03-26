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預約Go Share「噴汗走10mins找到車」　他一看心涼半截...網笑炸：寧願走路

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▲▼ Go Share 10分鐘後找到車傻眼了 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO預約到Go Share，10分鐘後卻傻眼了 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

除了共享自行車，近年來路上也隨處可見共享機車、汽車，民眾的生活更加便利了。一名網友今日租到共享機車，然而在大太陽下走了10分鐘、終於找到車子時，卻發現機車坐墊早已成為鳥兒們的「公廁」，慘不忍睹的景象讓他好傻眼。

「當你花了10分鐘走來，卻發現預約的Go Share是這台。」一名男網友今（26日）在臉書「爆廢公社」中發文，他表示自己先用手機預約了一台共享機車（Go Share），好不容易花了10分鐘走到車子停放的地點，眼前的景象卻讓他涼了半截。

請繼續往下閱讀...

只見機車坐墊上噴滿了鳥大便，鳥兒彷彿腹瀉一般，不只坐墊，連腳踏板上方也都慘遭波及，一股悲傷就此湧上原PO心頭。

貼文一出，網友們都笑噴了，也有人貼出類似場景，不過更可怕的是，車子旁的安全帽也全都沾滿了鳥屎，原PO見狀後也無奈表示「敢戴這安全帽是真英雄。」

▲▼ Go Share 10分鐘後找到車傻眼了 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲這台也好慘烈......。（圖／翻攝自爆廢公社）

還有人把Go Share改為「Go Shit」，「這鳥兒絕對有改缸」、「這些鳥是吃了什麼」、「Go Shit兒」、「看到這個寧願走路」、「再花10分鐘走回去吧」、「該買個樂透」。

事後，還有熱心網友將社團貼文截圖傳給Go Share小編，對方則回覆「天啊~~~腫麼（怎麼）會這樣~~~可不可以幫小編確認一下他有拍到車牌號碼嗎？」原PO隨後也提供車號，讓業者能盡快處理。

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