健康存摺「狂跳急性陰道炎」　妹子臉綠：沒玩玩具！她一查也崩潰：啥時墮胎了

▲原PO臉綠，根本沒玩情趣用品啦！（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

口罩2.0上路，不少上班族會利用健康存摺App預購口罩，意外發現羞羞臉私密事！一名妹子在該軟體上查就醫紀錄，竟跳出一連串陰道炎跟便秘，，「我沒有玩玩具，我沒有性伴侶，我沒有在約的啊啊啊啊啊啊啊啊啊！」討拍文曝光後，有男網友愣見分娩技術指導，也驚呼「我什麼時候懷孕了？」

一名女網友在臉書《爆廢公社》透露，透過健康存摺買口罩，順便可查詢過往就醫紀錄。豈料，好奇心驅使下，一看症況秒抓狂，原PO驚呼，「陰道炎是啥X啦，沒有這回事啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊，好好寫病症好咩，你才陰道炎，你全家都陰道炎！」

請繼續往下閱讀...

接著往下滑，原PO再翻個華麗白眼，日前看中醫調理腸胃，「（醫生）問我排便正不正常，我只是說拉不出來而已，為什麼一定要用便秘做名稱？」文章貼出後，引來大批老司機邪笑，「爆廢都知道你陰道炎又便秘了」、「玩很大哦」、「被妳用到發炎了」、「請支持單一性伴侶」、「嗯...太激烈」、「要定期消毒玩具」、「懂玩，但記得消毒」。

▲原PO無法接受被診斷陰道炎！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

有苦主也爆笑分享，「 冤枉呀，我生了兩個沒墮胎啦」、「同樣是看蚊子叮發炎，一家寫蜂窩性組織炎，一家寫其他癢症，我有蜂窩性組織炎我怎麼不知道，症狀都差不多。話說留言裡有些人也太無知，怎麼會認為女生有陰道炎就是性行為造成的啊」、「我兒子打預防針被寫厭食」、「還蠻少看診所，牙齦發炎變牙周病」、「根本沒有流產啊，原來我也有亂寫的」。

▲男網友傻眼 ，「接受分娩技術指導！」（圖／翻攝臉書爆廢公社）



一片胡鬧中，有女網友跳出來解釋，「陰道炎不是只有性行為才會發生，只要壓力過大、作息不正常、太潮濕都會導致陰道炎，醫師說過台灣女性很多人都得過陰道炎，想根治只有搬離台灣（台灣海島型氣候太潮濕）請其他人不要誤導人」。原PO也趕緊解釋冤屈，「我沒有玩玩具，我沒有性伴侶，我沒有在約的啊啊啊啊啊啊啊啊啊，而且我也沒內診只拿藥而已啊」。

►婆媽們快點進來！75%酒精乾洗手在這