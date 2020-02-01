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32歲男帶2女「追討墮胎費」…暴打前女友洩憤！被抓後求情：孩子不是我的

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▲桃園市陳姓男子今年2月在住家對女性朋友突性慾大發，毆打女子逼迫吞食不明藥物，2小時內連續性侵，女子怒告陳男加重性交罪，未料陳男隔日突然死亡，桃檢26日偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲32歲男因墊付了墮胎費毆打前女友。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者 鄭思楠／綜合報導

一位32歲的深圳男子通過社交軟體和一位香港女生戀愛，因為女方懷孕，戀愛期間帶女方去大陸做人流手術，事後分手。之後，他愛上前女友的國中同學，並攜新女友和另一女子來香港找舊愛追討墮胎費，期間三人暴打前女友，造成對方受傷。

據《香港01》報導，32歲的陳姓男子與同行的兩女1月2日於屯門裁判法院承認襲擊致造成身體傷害罪。據了解，陳男目前住在深圳，目前無業，持雙程證來港；另外兩名女被告是洪姓17歲美甲學徒和李姓16歲女學生。3人都被指控一項襲擊致造成身體傷害罪，曾在去年12月30日，在屯門安定邨某屋中襲擊一名女子。

案情指，陳男2018年9月透過微信認識前女友，其後成為情侶，去年10月因女友懷孕，他帶女方去大陸墮胎後提分手，之後戀上前女友的國中同學，即洪女，案發當日，他帶兩名女被告找前女友追討1.2萬港幣（約新台幣4.63萬）墮胎費。

事發當天，陳男曾掌摑了前女友兩下，兩女則毆打了受害女。據傷勢報告顯示，前女友的雙臂、雙膝和大腿有觸痛及疼傷。

庭審中，辯方求情指，三人過往無案底，這次只是一時衝動而犯案。陳男說，因為胎兒並非他的骨肉，出於同情才陪對方墮胎，並墊支費用，「她曾承諾會還錢，但至分手仍未付款。」他又透露，兩人分手前已因女方不忠而經常爭執。

最終，法官判三人各罰款2000港幣（約新台幣7724）。

我該答應女友嗎？

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