劈腿男「奉子成婚」…她與情敵當好姊妹請喝「加料果汁」　5天後流產

▲劈腿的鄭男要跟懷孕的胡女結婚，楊女得知後，竟先在臉書與胡女結交，再讓她喝下摻有藥物的果汁，害胡女一度流產，所幸最後保住胎兒（示意圖，與新聞當事人無關／取自免費圖庫Pakutaso）

記者羅志華／台北報導

鄭姓男子劈腿楊女及胡女，並於2014至2015年與楊女交往期間，向她告知胡女懷孕並打算結婚一事；楊女醋意大發，想逼鄭男讓胡女拿掉小孩不成，竟私下在臉書與胡女結為好友，並於2015年5月間，將恐危害身孕的藥物摻入果汁讓胡女喝下，胡女當場感到頭暈不適，回家昏睡近2天才清醒，產檢後更發現有流產症狀。北院1月16日開庭，楊女律師稱胡女服下的藥物，是否真會影響懷孕仍不確定，檢方除了函詢醫院說明，也聲請傳喚鄭男、胡女到庭作證，本案擇期再開。

楊女律師依食藥署回函主張，胡女2015年5月15日服下的藥物，對孕婦安全的影響尚未確定，且胡女15日例行產檢時，就已發現陰道有出血症狀，同月20日產檢的出血狀況，與15日吃下的藥物無關。

但法官依衛生署來函指出，該藥物使用禁忌中，特別提到對懷孕3月內的孕婦，恐造成「致命性損害」、胎兒畸形；楊女律師回復，此風險應是在大劑量、長時間服用下才可能造成，不然食藥署也不會來函該藥物「無法確定對孕婦傷害」。

▲胡女最後保住胎兒，鄭男也按計畫與她結婚；而楊女則為了減刑，民事先賠了胡女一筆錢，刑事部分仍在北院審理中。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

檢方聲請傳喚鄭男、胡女及另名李女到庭作證，並將考慮找2015年5月15、20日，診治胡女的2名醫師當證人，另外也將再函詢醫院，確認藥物對胡女身孕的影響，本案將擇期再開。

鄭男於2015年5月，告知楊女要與懷孕的胡女結婚時，楊女氣得傳訊「但是他（胎兒）現在只是跟小拇指一樣的肉」、「拿掉小孩」等語，想逼鄭男讓胡女墮胎卻沒成功，便化身「恐怖情敵」，一邊假意與胡女交友，一邊上網買藥。

楊女於2015年5月15日，邀胡女陪她至台北某診所面試，並將預先買好的藥物摻入果汁，在面試結束後以答謝為由，請胡女喝下「加料」果汁；胡女喝下後立即頭暈不適，搭計程車返家後，更一路昏睡到17日中午才清醒，20日產檢時更發現有流產症狀，檢方依傷害、強制、墮胎未遂等罪起訴楊女。

胡女雖一度有流產症狀，但在醫院照護下，順利保住胎兒，而鄭男也按照計畫與她結婚；楊女為求減刑，先前已跟胡女民事和解，刑事部分仍在北院審理中。

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