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想看巴洛克式建築不用跑一趟歐洲！　南投Cona’s 巧克力夢想城堡超華麗

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▲想看巴洛克式建築不用跑一趟歐洲！　南投Cona’s 巧克力夢想城堡超華麗。（圖／WOW愛玩客）

圖、文／WOW愛玩客

浮誇繽紛的巴洛克式建築是歐洲非常著名的文化資產，不過想要欣賞這樣的藝術不一定要大老遠跑到歐洲！位在南投埔里的Cona’s 巧克力夢想城堡就是以金黃乳白色大理石建造的歐式城堡，同時也是好吃又好玩的巧克力優良觀光工廠，在欣賞美景的同時，還能吃到結合台灣在地水果的巧克力喔！

▲想看巴洛克式建築不用跑一趟歐洲！　南投Cona’s 巧克力夢想城堡超華麗。（圖／WOW愛玩客）

你也跟電影「巧克力夢工廠」中的小查理一樣有著巧克力夢嗎？夢想著有一天，可以住在巧克力屋裡，一手大把大把地吃著巧克力，一手咕嚕嚕的喝著甜蜜的熱可可？台灣的 Cona’s 巧克力幫你實現這個夢想！

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▲想看巴洛克式建築不用跑一趟歐洲！　南投Cona’s 巧克力夢想城堡超華麗。（圖／WOW愛玩客）

Cona’s緣起於南投清境，在這個最接近歐洲的溫度裡，小小的夢想逐漸萌芽、茁壯，他們把可可豆幻化成口味層次豐富且精緻的巧克力作品，結合台灣在地食材，創造出最獨特的台灣味巧克力，並且讓這份美味躍上國際舞台，奪下世界金牌，為台灣爭光。

▲想看巴洛克式建築不用跑一趟歐洲！　南投Cona’s 巧克力夢想城堡超華麗。（圖／WOW愛玩客）

在2018 到 2019 年間，Cona’s 陸續於國際賽事中嶄露頭角，短短一年的時間便奪下 52 面獎牌，其中更以 2019 年榮獲「ICA 世界巧克力大賽」全球金牌獎的「鳳梨黃金葡萄乾巧克力」最具代表性，嚴選台灣金鑽鳳梨粉調和比利時36%白巧克力，包裹著黃金葡萄乾，鳳梨香氣撲鼻，口感酸甜中帶有嚼勁，廣受評審們青睞，是不容錯過的甜蜜好滋味。

▲想看巴洛克式建築不用跑一趟歐洲！　南投Cona’s 巧克力夢想城堡超華麗。（圖／WOW愛玩客）

▲想看巴洛克式建築不用跑一趟歐洲！　南投Cona’s 巧克力夢想城堡超華麗。（圖／WOW愛玩客）。

為巧克力痴狂的 Cona’s 不僅鑽研於口味上的創新與精進，更為了巧克力蓋了一座城堡！「Cona’s 巧克力夢想城堡」庭園裡有多樣化雕像與花樹造景，大廳則是中古世紀華麗的巴洛克式風格，讓人彷彿來到哈利波特的奇幻魔法學院，看著巧克力師傅如魔法師般製作巧克力，也可以透過光雕秀、巧克力光影互動知識牆、巧克力 DIY 課程等，了解更多巧克力相關的知識與故事、品嚐獨家研發的可可風味餐點還有來自 12 個不同精選產地與在地水果的 Gelato 冰淇淋，不管是大小朋友都可以盡情享受！

▲想看巴洛克式建築不用跑一趟歐洲！　南投Cona’s 巧克力夢想城堡超華麗。（圖／WOW愛玩客）

Cona’s 希望把歡樂、開心與夢想時時刻刻放在心中，並用心地守護著！創辦人張承惠也希望大家享受巧克力的魔力「我們給予、分享、教育，並慶祝著與巧克力相關的一切，因為我們都愛這個充滿奇幻與魔法的巧克力。Come and Join Us! 沉浸在巧克力的 奇幻世界裡，短暫地逃離現實，盡情地享受釋放想像力的片刻吧」！

▲想看巴洛克式建築不用跑一趟歐洲！　南投Cona’s 巧克力夢想城堡超華麗。（圖／WOW愛玩客）

近期平日到「Cona’s 巧克力夢想城堡」可享2人同行 1人免費的，門票只要200 元(原價400元)，平均每人只要 100 元，超殺優惠只到 5 月底，快揪男友、閨蜜玩一波，網美照拍起來！

▲想看巴洛克式建築不用跑一趟歐洲！　南投Cona’s 巧克力夢想城堡超華麗。（圖／WOW愛玩客）

【Cona’s 巧克力夢想城堡】

營業時間：10:00-17:30 (最後入園 17:00)
地址：南投縣埔里鎮桃米路 32 號
免付費專線：0800-050-528
官方網站：https://www.conas-choc.com/
Cona’s 巧克力官方網路旗艦店：https://shop.conas.com.tw/

▲想看巴洛克式建築不用跑一趟歐洲！　南投Cona’s 巧克力夢想城堡超華麗。（圖／WOW愛玩客）

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