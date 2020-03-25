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南投友善石虎生態服務給付方案　即日起受理農民、團隊申請

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▲▼農委會持續在南投縣，試辦友善石虎生態服務給付方案，鼓勵農民或社區以保育行動作為，參與友善石虎農地及社區巡守工作。（圖／特生中心提供）

▲農委會持續在南投縣，試辦友善石虎生態服務給付方案，鼓勵農民或社區以保育行動作為，參與友善石虎農地及社區巡守工作。（圖／特生中心提供）

記者張弘昌／南投報導

為鼓勵民眾以行動加強保護石虎棲地，農委會今年持續核定在南投縣試辦友善石虎生態服務給付。有意參與友善石虎農地及社區巡守民眾，即日起到4月24日止，可向集集鎮公所、中寮鄉公所申請；若有發現疑似石虎危害放養家禽並有相關事證，於12月15日前通報縣府農業處還會核發獎勵金。

友善石虎農地方面，集集鎮、中寮鄉農牧用地土地面積1分地以上，有實際生產，不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏，且農作物符合農藥安全檢出規範，每公頃核發2萬元獎勵金。

參與這項方案或符合農糧署獎勵的友善及有機農地，若配合架設相機監測，在3個月內監測到石虎，每個案區域再加發1萬元獎勵金。此外，參與方案的民眾，每年需參加友善農業課程至少4小時，務必擇1場次參加。

縣府舉辦的5場課程時間為5月6日、16日下午1點在中寮鄉公所；5月13日下午1點在中寮鄉龍岩集會所；5月12日、17日下午1點在集集鎮特生中心。報名網址https://reurl.cc/j75nDD，或向集集鎮公所、中寮鄉公所報名。

社區巡守的部分，集集鎮、中寮鄉在地立案團體10人以上成立巡守隊，巡守石虎棲地、通報及協助拆除違法獵具、辦理石虎保育宣導、協助設置家禽場域圍網等保育工作，每年最多可獲得6萬元獎勵金。在巡守範圍內，配合架設相機監測到石虎，每次核發5萬元獎勵金，每年2次為限，每次相隔至少3個月以上。

家禽危害通報部分，試辦期間南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、水里鄉放養家禽場域，若有疑似石虎入侵危害家禽，不危害石虎生命，保留危害相關事證或拍照，立即通報縣府處理，電話：2235556，經勘查有危害事證者，先核發3萬元獎勵金，經評估後續有架設相機監測之必要，願意配合監測者並於3個月內監測到石虎，每場域再加發1萬元獎勵金，每場域以1次為限。

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