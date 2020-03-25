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返台前已發病！「境外移入確診」數暴增...醫：歐美病毒恐比當初武漢病毒強

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▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，機場湧現大批返國人潮，防疫計程車大排長龍。（圖／記者李毓康攝）

▲因為新冠肺炎疫情的關係，使大批國人回台。（圖／記者李毓康攝）

記者林妤柔／採訪報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情日漸升溫，中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增19例境外移入新冠肺炎，累計病例235例。近日確診者皆為境外移入，且許多個案是返台前就先出現高燒等症狀，醫師黃高彬表示，雖然沒有相關證據，但不排除歐美病毒的毒性比最初武漢的病毒強。

中國醫大附設兒童醫院感染科主任黃高彬指出，新型冠狀病毒屬於RNA（核糖核酸）病毒，病毒本身容易變異，也會改變病毒性。從境外確診的確診者症狀來看，病患有出現失去嗅覺、味覺的狀況，該病毒已經跟當初武漢病毒不同，雖然目前無相關證據，也需要做病毒基因序列研究，但不排除歐美病毒的毒性比當初武漢的病毒強。

請繼續往下閱讀...

黃高彬認為，新冠病毒跟流感一樣麻煩，但流感有藥和疫苗，不需太過擔心，但歐美的新冠病毒跟原本的武漢病毒不斷變異，可能使病毒毒性更強，就相當麻煩。他認為，居家檢疫的人不要亂跑，避免範圍擴大才是防疫最好的方式。

▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲歐美的新冠病毒可能比原本武漢的病毒還毒。（圖／路透）

新冠病毒變異是否影響疫苗研發，黃高彬表示，就可能像流感狀況一樣，需要隨著每年病毒株做微調。流感由於病毒變異快，需要前一年提前分析哪些病毒可能成為流行，再來對抗。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如認為，雖然各國基因序列出來，發現有變化，但病毒突變是基本，只要抗原性差不多，仍可以研發，不過若疫苗、藥物對抗病毒的基因位置剛好發生突變，就會影響疫苗、藥物之後的研發，以及本身的療效。

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