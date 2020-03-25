返台前已發病！「境外移入確診」數暴增...醫：歐美病毒恐比當初武漢病毒強

▲因為新冠肺炎疫情的關係，使大批國人回台。（圖／記者李毓康攝）

記者林妤柔／採訪報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情日漸升溫，中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增19例境外移入新冠肺炎，累計病例235例。近日確診者皆為境外移入，且許多個案是返台前就先出現高燒等症狀，醫師黃高彬表示，雖然沒有相關證據，但不排除歐美病毒的毒性比最初武漢的病毒強。

中國醫大附設兒童醫院感染科主任黃高彬指出，新型冠狀病毒屬於RNA（核糖核酸）病毒，病毒本身容易變異，也會改變病毒性。從境外確診的確診者症狀來看，病患有出現失去嗅覺、味覺的狀況，該病毒已經跟當初武漢病毒不同，雖然目前無相關證據，也需要做病毒基因序列研究，但不排除歐美病毒的毒性比當初武漢的病毒強。

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黃高彬認為，新冠病毒跟流感一樣麻煩，但流感有藥和疫苗，不需太過擔心，但歐美的新冠病毒跟原本的武漢病毒不斷變異，可能使病毒毒性更強，就相當麻煩。他認為，居家檢疫的人不要亂跑，避免範圍擴大才是防疫最好的方式。

▲歐美的新冠病毒可能比原本武漢的病毒還毒。（圖／路透）

新冠病毒變異是否影響疫苗研發，黃高彬表示，就可能像流感狀況一樣，需要隨著每年病毒株做微調。流感由於病毒變異快，需要前一年提前分析哪些病毒可能成為流行，再來對抗。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如認為，雖然各國基因序列出來，發現有變化，但病毒突變是基本，只要抗原性差不多，仍可以研發，不過若疫苗、藥物對抗病毒的基因位置剛好發生突變，就會影響疫苗、藥物之後的研發，以及本身的療效。