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又1空姐確診新冠肺炎！航空業累積2機師2空服員中鏢

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▲▼0310疾管屬記者會，莊人祥媒體聯訪。（圖／記者徐斌慎攝）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者徐斌慎攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，立委邱顯智今（25）日在立法院交通委員會中爆料，繼華航2貨機機師確診後，長榮也有空服員確診。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥證實，目前確診個案當中有4人屬於航空業，包含2名機師以及2名空服員，空服員除了長榮之外，另有1名非國航的女性空服員。

立委邱顯智今在立院交通委員會質詢指出長榮航空也有空服員確診，昨日機組員都已接獲簡訊通知，有組員確診，組員必須進行居家隔離至3月29日。

請繼續往下閱讀...

面對外界關注空服員個案情況，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在下午例行記者會中表示，不會公佈哪一個案例是航空人員，笑稱「你問我我也不會跟你講」。但是傍晚指揮中心再次針對疫情接受提問時，間接證實新增個案232為長榮空服員。

根據資料，該案為一名20多歲女性，3月8日至3月11日飛美國，3月15日飛印尼，3月22日出現發燒、喉嚨痛、全身倦怠、肌肉及關節痠等症狀，在自主健康管理期間自行就醫，今日確診。

指揮中心發言人莊人祥說明，有關該名空服員已經匡列同住家人、非同住家人、友人總計8名，由於他在16日返國，22日發病，期間雖然沒有執空服勤務，但有進公司，所以公司同事接觸者持續匡列，乘客則無須匡列。

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