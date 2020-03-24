性侵案辯論終結！遭親友遠離備感寂寞　鈕承澤：學會跟自己相處

記者孫于珊／台北報導

知名導演鈕承澤（豆導）因涉性侵劇組女助理，24日上午第10度出庭，進行辯論程序，鈕自2月25日開始，幾乎每兩週準時來法院報到，今騎Ubike再次現身。據了解，鈕於庭上表示，媒體捕風捉影，親友因這起性侵事件遠離他，沒再聯絡，熱愛的工作也停擺，而他已盡力與被害女子談和解，這段時間忍受了從未有過的寂寞，並學會跟自己相處。

▲鈕承澤涉性侵第10度出庭，24日辯論終結，迄今皆否認犯行，法官諭知4月14日宣判。（圖／記者孫于珊攝，下同）

2018年11月間，鈕承澤被控性侵電影《跑馬》劇組女助理，趁和對方獨處時強行撲倒，並且脫衣、襲胸，最後指侵逞慾，遭檢方依強制性交罪起訴。然而鈕到目前為止皆否認犯行，今據悉，雖鈕已支付「7位數」的百萬級和解金給被害女子，但女子仍不原諒他，認為鈕只是想拚緩刑或減刑，甚至都以無罪答辯，不願認罪。

最後一次的開庭，歷經近3小時的審理，終於辯論終結，法官庭末諭知4月14日宣判。

另外，鈕承澤抵達法院時，面對記者詢問案情進度，或是近期房子出售等問題，皆不予回應，但卻幽默地提醒記者「疫情這個禮拜很嚴峻」，要戴好口罩；庭後，鈕也僅向記者微笑致意說「謝謝」、「保重、保重」，隨即騎Ubike離開。

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