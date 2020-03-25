「封城權限不在地方」　柯文哲：先擬計畫「桌上演習」

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎疫情影響，國際不少城市都已實行封城措施，對於北市是否要封城，台北市長柯文哲25日受訪說，明天雙北論壇會討論到封城，他強調，封城會進行桌上演習，因為實體演習會引起大家恐慌。

柯文哲說，明天雙北會談（會討論），因為要封城的時候，大部分權限不在地方，最多是桌上演習，細節要跟中央討論，會先擬計畫，因為牽涉到緊急命令，權限是中央政府，要跟中央政府商量，今天早市討論這題目，他認為桌上演習現做，因為實體演習會引起大家恐慌。

柯文哲表示，雙北論壇還是在北市府劉銘傳聽，確認資源共享、政策一致，大家方向一致，沒有說要一樣，沒有理由金山跟信義防疫措施一樣，SOP、防疫旅館、防疫計程車互用，一致的方向下做上下調整。

至於是否要進行路段管制？柯文哲強調，到現在為止，雖然一天有20幾個案例，但大部分還是境外移入，最近坐捷運公車，有98%戴口罩，他認為不用下令全體戴口罩，因為北市議員素質高，98%的人戴跟100％的戴差不多，從數字觀看，這週每天20個，但本土不太多，表示國民防疫概念好，戴口罩、勤洗手有相當阻絕作用。

對於柯文哲稱力不可用盡，新北市長侯友宜卻說，沒有用盡問題，意見不同調。柯文哲強調，比較正確講法是這樣，按照實際的需要出力，他的專業判斷是疫情會拉長，所以按照實際需要再做，還是有超前準備，但是「超幾步就好，不要超太多」，比方防疫旅館設計，我們到前面50%滿了在下一個，不會說一下說防疫旅館，弄幾千戶，那就浪費，他強調，按照實際需要再調整，還是有座超前佈署。

至於北市一位陳冊失聯，黃珊珊認為中央沒有卻人好電話號碼，對此，柯文哲緩頰說，他故意要照假也沒有辦法，希望機場源頭管理，因為源頭管理最快速度通知民政系統，馬上可以接手開始居家檢疫，希望源頭資料越正確越好，電話不填後面根本沒辦法，源頭做好後面會比較好追蹤。

對於居檢疫包，挨轟只靠慈濟提供，柯文哲坦言，居家簡易就沒有特別撥預算去買什麼禮物給他，慈濟很好心給了三千份，不過還會再補1萬份，事實上要謝謝慈濟的幫忙 。