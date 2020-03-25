比爾蓋茲：美國錯過掌握疫情的最佳時機　建議鎖國6至10週

▲比爾蓋茲表示，美國已錯失不必鎖國的良機，建議施行封鎖6 至 10 週。（圖／路透）

實習記者周茹焮／綜合報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）在24日（週二）指出，美國防疫行動不夠積極，導致現在已錯失不必鎖國的良機，建議施行封鎖6至10週。至今美國各地區包括加州、紐約州和華盛頓特區等，已下令暫時關閉所有非必要業務，導致失業人口激增以及股市大跌。

比爾蓋茲在TED Connects中表示，「（新冠肺炎）去年12月在中國爆發，1月時美國就應該要有所警惕，但已錯過在不封鎖的情況下掌握新冠病毒的最佳時機。」 防疫反應太慢，導致不能避免鎖國。

美國總統川普24日表示，美國不會鎖國，並且希望企業在復活節（4月12日）之前恢復正常運作，以減輕經濟影響，不過第一時間就引發多州官員反彈表示，在短時間內讓民眾重返工作崗位將促使醫療系統不堪重負，而導致更多的死亡案例。



比爾蓋茨坦承，自主隔離對於經濟而言確實是一場災難，但這是無法妥協的，很難去對民眾說，「嘿，繼續去餐廳用餐，去買新房子，忽略街角裡成堆的屍體，我們希望大家繼續保持消費，因為有些政客認為GDP增長才是關鍵。」

比爾蓋茨曾在2015年的一場TED演講中警告說，全球應該為流行病做更多的防範，「實際上，我們在防疫系統上投入的資源很少，還沒有為下一次的流行病做好準備。」他在週二回應，抗疫系統雖然還不夠完善，但仍然樂觀的態度面對。

此外，比爾蓋茨長期以來投入於非營利組織比爾和梅琳達·蓋茨基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）的健康領域，上週他在論壇Reddit上舉辦一場以「任何問題」命名的會議，與用戶討論新冠病毒的議題。