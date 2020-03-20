網傳「攤商遊歐確診」嚇壞人！南部某傳統市場空蕩蕩　他急撇：不要聽信謠言

▲南部菜市場攤商確診謠言，攤商發文澄清。（圖／翻攝臉書）

記者吳奕靖、許宥孺、陳韻如／高雄報導

新冠肺炎確診案例持續增加，18例台灣確診案例正式突破百例，造成民眾人心惶惶。南部某傳統市場一名攤商到歐洲旅遊，返台後接受居家檢疫，但沒想到，卻有「XX淪陷、有確診病例」的訊息瘋傳，導致菜市場人潮銳減，攤商叫苦連天。

南部某市場有流言傳出，「XX淪陷，有確診病例，住菜市場附近，去奧地利回來」。此消息一出，讓不少民眾嚇壞，完全不敢前往採買，導致菜市場門可羅雀，攤商叫苦連天。

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▲南部傳統市場確診謠言，導致民眾人心惶惶，不敢出門採買。（圖／記者吳奕靖翻攝）

為了平息這個謠言，該名攤商20日一早在臉書發文澄清，「對於這幾天在市場散佈不實的謠言，本人在此深深道個歉」。他表示，此趟旅程在半年前就已決定，而出發前，也多次詢問過旅行社，對方也表示可以如期出發，且當時政府也並未列入危險警示國家，才會在9日當天出國。

攤商提到，「真的不知道歐美疫情快散那麼快」當他知道的時候，已經是13日歐洲疫情大爆發，且一行人也於19日返台，並沒有發燒及其他症狀，「一定會因應政府政策，落實居家檢疫14天，不會到處趴趴走，更會做好消毒防疫等工作」，希望各界別誤信謠言，也不要再轉傳不實的訊息造成恐框。

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