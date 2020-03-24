1.5萬滯英小留學生急返家　陸網友：自己包機去照顧孩子！

▲滯英的大陸小留生父母提出申請書給外交部，懇求政府包機處理。（圖／翻攝紅星新聞）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊全球，滯留英國的大陸小留學生，無法住校，寄宿家庭也拒收，日前有166名留學生父母聯署申請書，「懇請大陸政府組織包機把孩子接回家。」這舉動卻讓網友不滿，怒嗆「為何不是你們包機去照顧孩子。」

▲滯英1.5萬大陸小留生，大部分的人面臨無處可去問題。（圖／翻攝紅星新聞）

根據大陸北京紅星新聞報導，在英國是有大陸小留學生最多的國家，大約有1.5萬人。英國小留學生家長向中國外交部、駐英國大使館發送了一份《關於對滯留在英國的未成年中國小留學生開展領事保護的申請》，點出滯英小留學生五大危機。

首先，許多航班取消，導致有票也回不來。第二，在英國讀書的12歲以下的小朋友非常多，不能無陪伴獨自搭乘飛機，並且有感染風險。第三，大陸人士被許多國家禁止轉機，有些年紀大點孩子被卡在某些機場，進退兩難。第四，有很多寄宿家庭拒絕接收大陸留學生。最後，英國人還是沒有戴口罩習慣，感染情況嚴峻。

▲大陸駐英大使劉曉明還在協調政府包機。（圖／翻攝紅星新聞、央視）

家長訴求曝光後，引起大陸網友反彈，提出不同觀點。依照1.5萬小留學生要從英國回大陸，每台飛機防疫的運量大約是180到200人，這樣算下來，至少要飛70多架次。

對此，有網友認為，考量「集中飛機、人力、防護檢測、隔離場所等等，是大使館能做到的嗎？是否會出現集體感染？」有人怒嗆「為何不考慮包機出去照顧自己的孩子？」還有網友串連呼籲，大陸「禁不起二次疫情爆發，所有醫務人員也需要休息。」

根據紅星新聞指出，大陸駐英大使劉曉明接受大陸央視採訪表示，「小留學生家長的擔心他非常理解，現在航班也在減少，我們也正在努力，把這個情況向國內主管部門反映，積極與國內主管部門協商。」考量增加臨時性的商業班機，或者是包機。