快訊／立院喋血！民眾陳情突拿水果刀自刺左下腹　員警制止遭割傷送醫

▲立法院大門 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院24日晚間表示，今日下午4點22分左右有一名鄭姓男子至院內欲找委員陳情但未指名，表示其買房被詐騙導致其向高利貸借款，但在正門旁突然情緒激動，從隨身包拿出水果刀刺向自己的左下腹，一名林姓警員因擔心鄭男受傷前往制止，左手拇指也遭到割傷，另一名執勤柯姓員警立刻通報值班呼叫救護車及幹部協助處理現場並送醫。

立法院指出，救護車於下午4點39分抵達院區立即將鄭姓男子送醫，並由中正第一分局通報啟動社會安全網，目前鄭男傷勢無礙，並通報家屬前往醫院陪同。

立法院表示，該名受傷林姓員警已進行傷口包紮與打破傷風，初步沒有大礙。立法院長游錫堃與立法院秘書長林志嘉得知訊息後，也在第一時間指派總務處等相關單位協助處理，除了表達對受傷員警的關心與慰問，也再次呼籲大眾應理性陳情。

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