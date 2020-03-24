　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／立院喋血！民眾陳情突拿水果刀自刺左下腹　員警制止遭割傷送醫

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 立法院外觀 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲立法院大門 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院24日晚間表示，今日下午4點22分左右有一名鄭姓男子至院內欲找委員陳情但未指名，表示其買房被詐騙導致其向高利貸借款，但在正門旁突然情緒激動，從隨身包拿出水果刀刺向自己的左下腹，一名林姓警員因擔心鄭男受傷前往制止，左手拇指也遭到割傷，另一名執勤柯姓員警立刻通報值班呼叫救護車及幹部協助處理現場並送醫。

立法院指出，救護車於下午4點39分抵達院區立即將鄭姓男子送醫，並由中正第一分局通報啟動社會安全網，目前鄭男傷勢無礙，並通報家屬前往醫院陪同。

立法院表示，該名受傷林姓員警已進行傷口包紮與打破傷風，初步沒有大礙。立法院長游錫堃與立法院秘書長林志嘉得知訊息後，也在第一時間指派總務處等相關單位協助處理，除了表達對受傷員警的關心與慰問，也再次呼籲大眾應理性陳情。

其他人也看了這些...

國防部反擊吳斯懷：共機4次繞台就是「挑釁威脅」具體事證
吳斯懷「共軍繞台非挑釁」挨轟　國民黨擬祭考核機制「要他謹言慎行」
共軍繞台不算挑釁？吳斯懷回應了…「尊重國防部判斷！」

更多熱門新聞...

「共軍繞台不算挑釁」　陳柏維改編「小毛驢」反酸吳斯懷「舔維尼」
「吳斯懷=KMT」王定宇批藍營切割：只有你們可讓他離開國會
吳斯懷稱共機繞台不算挑釁　黃珊珊：真是夠了！

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
R0值若破這數字「雙北得封城」　專家：防守線要守住
東京奧運延期1年舉行！與IOC主席通話　安倍開口提了
清大法籍研究生染疫！曾讓案84法籍來台觀光男借住
相較SARS、流感！專家揭新冠病毒「3大特點」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

越南籍6名偷渡犯逃脫　葉毓蘭憂成防疫漏洞

行政院補助民宿業5至10萬　提供航空業融資500億

劉仕傑揭台美防疫合作真正意義：批評者只看到表面

快訊／立院喋血！民眾陳情突拿水果刀自刺左下腹　員警制止遭割傷送醫

圖／緩繳稅、省水電費、房貸利率降...紓困「4大重點」一次看！

配合防疫！台北小巨蛋冰上樂園、北投會館　25日起暫停營業

「香港人來台當兵」反送中時就提出！台灣基進：抗爭者都英勇有鬥志

「10億經費、一人500元」補貼受禁令影響旅客？交通部：連結國旅研議中

快訊／救中小企業！政院：央行「加碼2000億」融通方案

快訊／電信費可緩繳6個月、降瓦斯費　信用卡貸款利率再降2碼

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

「能完成夢想是很幸福的事情」　劉真哽咽：我真的很喜歡跳舞

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

飆漲一片萬元！一線醫護口罩緊缺　西班牙衛生部長當場哽咽語塞

砂石車「急左切衝過安全島」翻覆　險釀傷亡...前車紀錄器曝光網怒譙

手捧「阿中翻糖蛋糕」給媒體分享 陳時中靦腆笑：吃自己好像怪怪的

越南籍6名偷渡犯逃脫　葉毓蘭憂成防疫漏洞

行政院補助民宿業5至10萬　提供航空業融資500億

劉仕傑揭台美防疫合作真正意義：批評者只看到表面

快訊／立院喋血！民眾陳情突拿水果刀自刺左下腹　員警制止遭割傷送醫

圖／緩繳稅、省水電費、房貸利率降...紓困「4大重點」一次看！

配合防疫！台北小巨蛋冰上樂園、北投會館　25日起暫停營業

「香港人來台當兵」反送中時就提出！台灣基進：抗爭者都英勇有鬥志

「10億經費、一人500元」補貼受禁令影響旅客？交通部：連結國旅研議中

快訊／救中小企業！政院：央行「加碼2000億」融通方案

快訊／電信費可緩繳6個月、降瓦斯費　信用卡貸款利率再降2碼

企業「假投保真理財」接連被抓包　金管會1年半逮到9家壽險違規

韓妞瘋柑橘C美白！斑點毛孔OUT，讓膚色明亮超有感

新增1例境外移入感染本土！清大男學生「發燒4天」確診　20課改線上教學

影／宏達電「VIVE Sync預覽版」搶先體驗　打造3D虛擬人偶參與VR會議

「延1年太樂觀」東奧組委會建議延2年　2022成另類「奧運年」

泰國返回「拒絕隔離」！女大鬧機場...怒嗆防疫人員：我要告你　官方回應了

中職／潘威倫、伍鐸投手戰　統一獅、悍將5局0比0

影／因應疫情衝擊　鄭文燦：中央與地方聯手為企業紓困

快訊／安倍晉三向IOC主席提議　希望東京奧運延期一年

等了3天！北橫櫻花攝影賽首獎「光芒萬丈」 余國輝終於抓到這一刻

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

政治熱門新聞

提議換陳時中遭出征　陳學聖回擊

蘇貞昌撤換4董座：汽車3天撞2次飛機「把他拉下來剛好而已」

外交部去年提醒WHO新冠肺炎人傳人　對方僅回了這句話

陳柏惟：找港人來台當兵　好處是…比我們年輕

KTV臨檢！侯友宜：偷跑我一定重罰100萬

「陳冊」你在哪？北市公布居家檢疫失聯

陳其邁：台美合作疫苗最快年底上市

新北停課遠距教學計劃曝光　Zoom、Teams...全上場

居家檢疫破萬人！侯友宜：只要你出門，我一定罰

快訊／新北居家檢疫破2萬　侯友宜：啟動突襲檢查！

柯P探視劉真　直搖頭「不好了」

陳建仁：全球疫情緩和還要兩個月

快訊／政院拍板：個人所得稅可延緩繳納「最長一年」或「分期三年」

黃光芹：張上淳欠其他醫事人員道歉

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌引曾國藩名句安慰陳超明

蘇貞昌引曾國藩名句安慰陳超明

國民黨立委陳超明日前在立法院質詢時，提議發動社區發展協會一起做口罩，並由政府提供原料，解決口罩供不應求問題，一句「在家做口罩」引發外界一片撻伐。對此，陳超明24日表示，為何行政院、經濟部推動口罩國家隊被稱讚，自己卻遭網軍修理，「我覺得我何錯有之」，並以「獅子永遠不會回頭聽狗吠」鼓勵自己，行政院長蘇貞昌則以一句「為政之道無他，耐煩而已」回應。

蘇貞昌允諾礦業法列優先法案推動

蘇貞昌允諾礦業法列優先法案推動

民進黨自提國土法　週五院會闖關

民進黨自提國土法　週五院會闖關

陳柏惟：找港人來台當兵　好處是…比我們年輕

陳柏惟：找港人來台當兵　好處是…比我們年輕

李德維爆急診室醫穿「輕便雨衣」替代防護衣

李德維爆急診室醫穿「輕便雨衣」替代防護衣

關鍵字：

立法院

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真健保沒給付　余天曝：辛龍經濟不是挺好的

她曝「9天前劉真就不行了」！辛龍痛哭唸萬遍佛經

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

8旬翁倒車釀禍　2女騎士遭壓車底

傷口小風險高　醫：劉真很不幸成為那1%

曾與劉真共舞！劉德華心疼辛龍：好好照顧自己

原本是找我教跳舞…劉真錯過郭董遇上辛龍

快訊／國道3號「7車連環撞」全線車道封閉

更／美國第一夫人檢驗結果出爐！

陳時中：教育部需研擬大規模視訊教學

打架體力耗盡　汪嘴裡含貓頭熟睡

獨／劉真靈堂高等級規格曝光！　辛龍「堅持給愛妻最好的」

辛龍淚認不好過！哽咽曝「家產曾被查封」

吳宗憲曝劉真沒健保真相

更多

最夯影音

更多
辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」
辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面