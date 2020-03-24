全球數千架客機停駛　沙漠停機場塞爆

Airlines grounded by coronavirus spur boom for aircraft storage https://t.co/wmtEWDLfS2 — Financial Times (@FinancialTimes) March 23, 2020

▲新冠肺炎可能造成部分飛機直接退役，將來會出現更多新的飛機。（圖／翻攝自推特／FinancialTimes）

實習記者崔子柔／綜合報導

因新冠肺炎（COVID-19）延燒各國，多國已經禁止出、入境，許多國際航線也停止運轉，目前全球有數千架飛機停飛，美國和澳洲的沙漠停機場怕會面臨供不應求的情形。

綜合外媒報導，因為沙漠環境沒有濕度、鹽分和冷凝水，被大多數航空公司選擇作為停機場，這樣就能降低客機零件受到侵蝕的風險。

▲ 波音（Boeing）737 Max飛機。（圖／路透社）

航空研究中心（CAPA，Centre for Aviation）主席哈比森曾表示，乾燥的地理環境對存放飛機很有利，而且比在其他地方的機場便宜，「新冠肺炎可能讓全球8成飛機停飛，約6萬架左右，所以需要更多沙漠停機場。」

亞太區飛機儲存公司創辦人文森（Tom Vincent）也說，「近期一直有很多人聯絡我，都是要問有沒有停機位。」

雖然美國擁有全世界最大的沙漠停機場，但還是容納不下所有停飛的飛機。沙漠停機場每架收費約3萬美元（約台幣90萬元），另會依照需要保養的項目再計價。