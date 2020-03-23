中天不服「鳳凰雲」遭罰40萬！提訴訟辯有查證…結果NCC獲勝

▲中天新聞「鳳凰展翅」遭NCC罰40萬元，中天不服提行政訴訟！但敗訴。（圖／NCC提供）

記者孫于珊／台北報導

「異象？！三市長合體 天空出現"鳳凰展翅"雲朵」，搭配「民俗專家：大吉現天侯盧韓齊聚天顯鳳凰雲？！」這2篇中天新聞台2019年2月18日製播的新聞，被國家通訊傳播委員會（NCC）認為未經事實查證，引導民眾將特定政治人物與怪力亂神之說進行結合，違反《衛星廣播電視法》，裁處40萬元罰緩。中天不服提行政訴訟，但法官認為確實會對未來選舉造成影響，因此予以駁回。

中天主張，參選2019年台南市第二選區立法委員缺額補選的謝龍介，於2019年2月17日下午2時起，在台南市遠東科技大學體育館邀新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜等站台，期間剛好有一名高市網友簡先生，於高雄楠梓台糖量販店附近天空，拍攝到「鳳凰雲」照片，才製播新聞；同時提出中天新聞的臉書粉絲團小編與簡先生的對話內容，證明有經查證，也提出其他新聞台也有許多關於「異象」報導。

中天還說，記者口白時已表明網路上取得，並分別採訪民俗學者個人意見，及氣象專家說明雲象成因，新聞畫面右側也註明「民俗信仰請勿盡信」等標語，認為已盡主、客觀交互辯證的真實查證義務，反而是NCC對於涉及民俗、宗教、文化等類的報導，是否影響民眾認知沒有一致認定標準。

NCC則抗辯稱，那2篇新聞中天自稱引用網路來源，除了未求證，甚至連結立委補選，以怪力亂神影響民眾認知，涉及政治議題也未考量新聞製播所應達成的公共利益，而將政治人物與相關巧合做不恰當連結，藉加工後製將雲朵形狀誇大具象為鳳凰，又藉民俗專家預言立委補選結果，於新聞畫面及報導內容操弄輿情觀感。

法官指出，對話內容中的中天小編，僅詢問自稱簡先生姓氏及拍攝原因，並查詢楠梓區當時天氣晴朗無降雨，並未要求簡先生提供照片來源，且簡先生真實年籍資料不詳，臉書也無背景簡介等，此外，氣象資料也不足以證明雲朵照片確實的拍攝時間及地點。

法官還說，中天忽略查證時要訪談多方消息來源，單憑不知名網友的片面答覆，就以記者口白播送：「在侯友宜、盧秀燕、韓國瑜三大巨頭合體進場同時，大家眼睛看著台上，很多人喊著，看看天空，天空就出現了像這樣子的所謂鳳凰雲」、「韓國瑜、侯友宜、盧秀燕3位藍營好戰友，選戰後首度合體，替台南立委候選人謝龍介站台，場面浩大，抬頭一看，竟還出現鳳凰雲！」等語。

法官認為中天是以民俗觀測天象角度與特定政治人物連結，於競選期間內，對事實做不精確地引述或惡意詮釋，有意以公眾傳播方式散布，確實有害往後到來的投票可靠性，影響公共利益等情事，因此判中天敗訴，維持原處分。

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