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批陳菊詐騙又浪費電…被要求登報道歉！　名嘴謝寒冰不退讓

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▲▼謝寒冰被陳菊告北院出庭。（圖／記者羅志華攝）

▲謝寒冰不願向陳菊低頭登報道歉，雙方談判破局，將由法官判決。（圖／資料照／記者羅志華攝）

記者孫于珊／台北報導

名嘴謝寒冰因在中天電視台的政論節目「新聞龍捲風」上，批評時任高雄市長陳菊（現任總統府秘書長）欺騙氣爆受災戶，讓他們得不到賠償，又批陳菊官邸浪費電，亂花公家錢，令陳菊不滿提告妨害名譽。刑事部分，謝寒冰一審獲判無罪；台北地院20日上午針對民事侵權賠償部分開庭，然而雙方終究無法達成共識和解。

雙方當事人陳菊和謝寒冰皆未親自到法院開庭，僅透過律師代為出庭。雖然謝寒冰一審獲判無罪，但目前已上訴二審審理中。陳菊希望謝寒冰能在四大報，對於他的失當言論登載道歉聲明，但謝寒冰否認犯罪，堅決不退讓，雙方因此談判破局，無法進一步談下去。據了解，若謝寒冰願意道歉，和解條件還能協商，不一定要在四大報登載聲明，擇一報等方案都有可能。

20日辯論終結，法官庭末諭知4月10日下午5時民事宣判。

▲▼2020總統蔡英文開票之夜,陳菊。（圖／記者李毓康攝）

▲陳菊不滿謝寒冰在節目上的言論，認為是抹黑，有損她名聲，因此提告。（圖／資料照／記者李毓康攝）

2019年1月28日晚間6時至9時許間，謝寒冰在節目上說道，陳菊住在大522坪、有24小時警衛守護的官邸裡，光是電費，「每兩個月」就要12萬！他覺得「做公務員真的不能這樣隨便亂花錢，可是她連公家的錢，都這樣隨便亂花的話，你覺得她對善款會不會比較客氣一點？」還說，「高雄81石化氣爆災害，他們當時居然是用這種論件計酬而且讓律師想辦法去騙災民，每一個你最好都跟我簽代位求償！」等語，讓陳菊認為這些言論有損她的個人名譽及社會評價，因此決定提告。

不過法官認為謝寒冰的相關陳述，均與公共利益有關，屬可受公評之事，一審判他無罪。

►動作快！不要比別人慢喔～

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