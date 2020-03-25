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美軍駐台論話題再起　邱國正：國家防衛不能依賴外援

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▲國安局局長邱國正於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國安局長邱國正。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

美國智庫2049計畫研究所研究員易思安日前表示，美國應該在台灣派駐軍隊，挑起兩岸敏感神經話題。國安局長邱國正25日表示，國家防衛不能依賴外援，但若有別的國家願意幫忙「當然樂於接受」。

邱國正25日率領相關情報機關首長赴立法院外交及國防委員會，提出國家情報工作暨國家安全局業務報告，並備質詢。針對易斯安發表之言論，國民黨立委馬文君質詢時要求邱國正對此表態。

邱國正表示，此事牽涉政治問題，是否啟動這個方案，須經政治考量才能決定。至於美軍是否可能在台駐軍，他認為需要視美中之間局勢與台灣的著眼。

邱國正說，台灣從未稱需要外國援助，但一個小國家若有別的國家願意幫忙「當然樂於接受」，但不會去求別人、指望別人。

馬文君指出，目前包括庫德族、阿富汗等國家與族群都接受美國的幫助，她認為自己的國家要自己救，詢問台灣是否需要其他國家駐軍。

邱國正則回應，台灣從來沒有依賴其他國家，也不認為美軍在台駐軍是可行的，這需要討論，「此事沒有可能或不可能」。邱國正說，國安單位對事情研判要有徵候、不作臆測，而自己與國防部的立場一樣，就是國家防衛不能依賴外援。
 

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