8年級女孩不做小資女！　張倩玉跨出舒適圈要暢玩人生

▲永慶房屋經紀人張倩玉不願做小資女，加入永慶房屋讓他達成夢想！

圖、文／永慶房屋提供

高中讀餐飲科的張倩玉，求學時就很懂得充實自己，除考上中餐和烘焙證照外，也在西餐廳半工半讀增加實務經驗，能發揮所學又可以賺到零用錢；大學科系依舊選擇跟餐飲相關的觀光旅遊系就讀，並持續在餐飲業打工長達6年。

當開始計劃存出國旅費好大啖異國美食時，她才驚覺就算畢業轉正職，仍無法支持她的旅遊夢；加上餐飲業工時長，能陪伴家人的時間很少，張倩玉說：「這不是我要的，必須有所改變！」

完整教育訓練、前9個月每月5萬元放心學習

當她在人力網站上看到有「完整教育訓練」，還有「保障前9個月每月5萬元」的永慶房屋經紀人職缺，完全吸引了她的目光！雖然沒有不動產相關背景，家人也擔心女孩子做房仲會很辛苦，但個性開朗樂觀的她，選擇相信自己，為自己人生加分。

現在，不到30歲的張倩玉，入行第２年就還清助學貸款，現在不僅平均月薪是同儕的2.5倍，也晉身為百萬年薪一族，每年還能出國旅遊3次！今年因為新冠肺炎影響餐飲業，不少餐飲業放無薪假或是裁員的消息，也讓張倩玉直說：「果然，選擇加入永慶房屋的決定是對的！在永慶的教育訓練下，為自己增加競爭力與專業，人生完全不一樣！」

▲團隊合作和師徒達人制度，讓房仲菜鳥張倩玉能快速上手，從餐飲達人變房產達人。

團隊合作、無私支援 小資女變身房仲達人

原本擔心沒房地產經驗會跟不上大家，但好在永慶房屋有「師徒達人制」，她的專屬師父張育民從報到第一天開始，就帶著張倩玉一步步學習，幫助她快速熟悉商圈環境、學習專業知識，讓她拋開原有的擔心與不安，全心投入房產專業的養成。

內湖五期重劃區是張倩玉負責的商圈，這一區新成屋較多且多是高總價住宅，但因為她專注深耕服務超過6年，所以許多客戶都會指名要她服務。談到成功關鍵，她謙遜地說：「感謝有團隊的相挺，才能有今天的成績！」因為店內夥伴會互相支援，她完全不用擔心因為休假，就沒人即時服務客戶！因為永慶人都深知，今天我支援夥伴，改天夥伴也會全力支援自己，團隊間彼此信任，不怕搶業績！

▲經濟自由後，張倩玉可以為自己規劃國外旅遊，走遍世界。

彈性工作8小時，讓她兼顧事業、生活和興趣

永慶推動「彈性工作８小時」制度，讓張倩玉的工作與生活變得精彩又豐富。剛開始與朋友相約聚餐，朋友還會驚訝的說：「房仲經紀人不是都很忙、很難約嗎？怎麼感覺妳現在生活很自由彈性？！」家人更是從擔心轉變成支持！

永慶房屋打破了張倩玉親友們對房仲高工時的看法，因為她時常能陪他們吃飯，每年還安排假期帶家人出國玩！張倩玉還用「幸福成家基金」，帶著媽媽到日本遊玩，荷包滿滿的同時，更能兼顧家庭照顧家人！不僅如此，張倩玉也把握時間培養自己興趣，去上烘焙甜點、瑜珈課並到處去旅行！熱愛旅遊的她，平均每４個月就能出遊一次，現在目標是帶家人去歐洲看極光，體驗極地生活。

▲為了擁有足夠經費、支持自己到各國吃美食的夢想，張倩玉選擇加入永慶房屋，挑戰高薪。

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