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壽險業盼放寬不動產收益門檻幫救企業　顧立雄承諾2周研議暫行措施

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▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新。（圖／記者李毓康攝）

▲疫情衝擊國內企業，壽險業向金管會提議鬆綁不動產投資最低投報率規定，讓壽險業可以降低租金。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊國內企業，壽險業身為大地主，近日向金管會提議，希望能夠鬆綁不動產投資最低投報率的要求，金管會主委顧立雄今（26）日表示，因應特殊情況，收到壽險公會提案後會盡快研議，預計2周內可提出暫行措施。

受到新冠肺炎疫情影響，飯店業、餐飲業面臨經營上的難題，身為國內大地主的國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、宏泰人壽等壽險公司，希望主管機關能夠調降不動產投資最低投報率，透過壽險公會向金管會提案放寬，協助受疫情影響的企業共同度過難關。

依照現行規定，保險業投資不動產必須2年即時運用且有收益，以不動產出租率達60%且年化收益率不低於郵局牌告2年期郵政定期儲金小額存款機動利率加5碼為準，先前是2.345%，由於央行降息1碼，現在利率為2.095%。

換句話說，保險業者在不動產的投資，包括出租房地產，都必須達到一定報酬率才行。由於保險業者擁有許多房地產，也出租給企業，如果想要幫助企業度過疫情難關，想要降租金，卻又擔心會無法符合法令規定，因此以此為由，希望金管會放寬規定。

立委林楚茵也關注此事，詢問顧立雄須要花多久時間？

金管會主委顧立雄表示，目前尚未收到相關建議，要看壽險公會提出的投資年化收益率和配套為何，過去也有降低的經驗，如社會住宅，當初有這項規範，則是避免壽險業發生流動性不足的問題，不能過度投資沒有收益的不動產。

金管會保險局長施瓊華表示「我們會盡快來處理，因為公會尚未報上來，但應不用花太多時間」。顧立雄也說，壽險公會提出來後，金管會將盡快來處理，預計2周可研議出暫行措施。

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