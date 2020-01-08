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豪擲3億「幸福成家基金」留才！永慶房屋：人才是企業最大資產

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▲▼永慶房屋豪擲3億「幸福成家基金」留才！ （圖／業者提供）

▲永慶房屋獎勵同仁，頒發「幸福成家獎金」，6年累積發出超過3億，助員工更快完成五子登科目標。

圖、文／永慶房屋提供

房市逐漸回溫！根據2019年全年六大都會區買賣移轉棟數年增9.4%，若以六都買賣移轉棟數推估全台交易量的話，全年有望突破30萬棟，顯示房市交易量自房地合一稅實施以來，已有逐漸回溫的跡象。

永慶房屋為鼓勵績優同仁留任，特設有「幸福成家基金」，6年來累積發放金額已超過3億元！並在2020年首場會議上堆起「鈔票山」，由永慶房產集團孫慶餘董事長親自頒發「幸福成家基金」給超過400名獲獎同仁，除鼓勵同仁持續精進專業與服務，更期許同仁根留永慶穩健發展、圓幸福人生！現場尖叫聲連連直呼「太幸福了！」

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▲▼永慶房屋豪擲3億「幸福成家基金」留才！ （圖／業者提供）

▲永慶房產集團孫慶餘董事長與幸福成家基金代表群合影。

面試者較去年同期成長兩成　鼠年求職者更積極

永慶房屋人資部經理塗振宏說明：「根據人力銀行調查，今年有高達87.7％的受訪上班族有計畫在2020年第一季換工作，更創下近七年來同期新高，可能是近年最大的一波農曆年前轉職潮；加上今年農曆年節落在一月份，更有超過三成民眾已經開始投履歷。永慶房屋內部統計，年前三周，安排面試者已超過百位，比往年成長約2成左右，其中更有7成比例是目前仍在職中，也明顯感受到鼠年求職者較往更積極。」

▲▼永慶房屋豪擲3億「幸福成家基金」留才！ （圖／業者提供）

▲永慶房屋以圓滿為核心理念，助同仁打造幸福人生！

三年拚下兩座冠軍吳政陽　累積幸福成家基金是過去薪資十倍以上

連續5年獲頒「幸福成家基金」的永慶房屋松山區吳政陽，累積獎金已超過四桶金，光是領到的額外獎金，就比過去在餐飲業的年薪高近十倍！吳政陽開心分享：「2019年又刷新自己的紀錄，年度績效比去年成長近三成！一年服務超過百位客戶，平均每4天就成交一件。」績效再度創新高，吳政陽感謝永慶房屋強大的品牌力，更提到去年領先推出的「永慶實價登錄3.0」，提供客戶揭露到門牌的成交行情，讓客戶信任感倍增，成交更快速。

卓越的業績表現來自吳政陽「持之以恆」的努力耕耘，他說：房仲工作無法短期經營，身為專業經紀人必須隨時充實自己，提供比客戶期待更好、更專業的房產諮詢服務。機會總是留給準備好的人！吳政陽每日安排拜訪近8位客戶、電話聯繫超過20組客戶，主動積極、努力累積客戶的廣度與好感度，是他成功的不二法門。

▲▼永慶房屋豪擲3億「幸福成家基金」留才！ （圖／業者提供）

▲永慶房屋吳政陽(圖中)自餐飲業轉職，人生舞台從此不一樣。

不須一直找工作，要找就找可以永續經營的工作職場

塗振宏經理說明：「永慶房屋真的不一樣！顛覆房仲高工時刻板印象，與其每年一直找新工作，不如就到永慶房屋擁抱一份可以永續經營的工作。永慶房屋福利制度完善，並落實「聰明工作，健康生活」的理念，首創「永慶大聯盟」真人實境遊戲的工作平台，結合年輕人最喜歡的「解任務」遊戲，以團隊合作為核心概念，將工作遊戲化；更是全台唯一兩度獲頒「亞洲最佳企業雇主奬」的房仲品牌。

永慶房產集團孫慶餘董事長更多次表示：「有幸福的員工才有滿意的客戶；企業要永續經營，人才是重要關鍵之一。」因此永慶房屋持續優化福利制度、創新科技工具並完整培訓制度，而差異化的績效獎勵吸引並留住優秀人才，也是永慶房屋持續拉大與同業差異的優勢之一。

永慶房屋成交市占自2015年一路逆勢攀升，4年來成長率逼近120％，穩居大台北直營區店數市占和業績第1名，今年將新展30店，歡迎對房地產有興趣、有服務熱忱的求職者加入。

▲▼永慶房屋豪擲3億「幸福成家基金」留才！ （圖／業者提供）

▲永慶房屋育才留才不手軟，推出多項福利制度，永慶大聯盟以棒球為主題打造遊戲化工作平台。

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