影／「5歲小女孩」和媽媽到土耳其員工旅遊　返台也確診染疫！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日新增20新冠肺炎新增病例，7男13女，年齡介於5至60多歲，入境日介於3月13日至22日，發病日介於3月9日至23日。其中有一名「5歲小女孩」3/11-3/19和媽媽到土耳其員工旅遊，返台也確診染疫。個案發病前分別有英國、愛爾蘭、義大利、土耳其、印尼、西班牙、法國、美國、泰國、德國、保加利亞、比利時等國活動史。

▲0324中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者宋良義攝）

請繼續往下閱讀...

指揮中心指揮官陳時中表示，該名小女孩在3/12出現發燒症狀、3/22通報，今24日確診；另外，新增個案中，案197、202為1對夫妻，3月8日至18日至美國探親，19日發病，是自行就醫，同樣在今日確診，相關接觸者皆居家隔離中。

而案213在西班牙就學，3月13日返國時與發生群聚的土耳其旅遊團搭乘同班機，因此列為接觸者並進行居家隔離，3月15日發病，也於今日確診，相關接觸者皆居家隔離中。

根據指揮中心統計，目前全球累計366,629例確診，分布於172個國家/地區；病例數以中國大陸81,171例、義大利63,927例、美國41,708例、西班牙33,089例及德國24,774例為多；病例中16,272例死亡，以義大利6,077例、中國大陸3,277例、西班牙2,182例、伊朗1,812例及法國860例為多。