籌現金拚疫情！　軟銀擬出售「140億美元阿里巴巴股票」

▲Softbank對外宣佈，大規模出售資產，總額高達 410 億元。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

日本軟銀集團（Softbank）對外宣佈重大政策，計劃大規模資產出售，總額高達 410 億元（單位：美元，同下），目的是回購股票和償還債務。外界推估軟銀將會出售大約140億的阿里巴巴股票，籌措現金。

受疫情衝擊，全世界資本市場的嚴重震盪，軟銀集團股價跟著大幅下跌，最近一個月下跌 50%，軟銀集團將出售部分資產。目前軟銀集團資產負債表上有超過2450億資產，以及150億元的現金，其中，最有價值的持股中就是阿里巴巴的股票。

▲孫正義稱這計畫將是軟銀集團歷史上，規模最大的股票回購計畫。（圖／路透社）

根據彭博報導，引述知情人士指出，軟銀計劃出售大約140億美元的阿里巴巴股票，希望目標是籌集410億美元。其中一位知情人士說，軟銀正在考慮出售日本國內電信子公司SoftBank Mobile的股權，以及在Sprint Corp.與T-Mobile US Inc.合併後減持部分Sprint股權，籌集「剩餘所需資金。」

根據大陸媒體華爾街見聞指出，孫正義已經開始撤回激進的投資策略。他也在聲明中表示，「這一計畫將是軟銀集團歷史上規模最大的股票回購計畫，將導致其自身歷史上現金餘額的最大規模增長，反映了軟銀對自身業務的堅定信心。」

目前軟銀集團發佈公告，董事會已經批准出售或貨幣化最多，大約410億美元資產，用於回購和削減債務，這些交易將在未來四個季度內執行。