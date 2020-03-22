人夫綠光罩頂！妻勾男同事滑進摩鐵「充電3hrs」…羞喊：想要乾淨的愛～

▲人夫抓包妻子偷吃男同事，2人上摩鐵開房辯稱「手機充電」，怒求償100萬。（示意圖／達志影像）

記者陳羿妏／基隆報導

基隆一名李姓人夫與王姓妻子於2002年結婚，16年後卻抓包王女與公司莊姓男同事的親密合照及曖昧訊息，雖然事後他決定原諒王女，不過相隔2個月後，王女不改前行，甚至與莊男前往汽車旅館3小時以上，聲稱「手機充電」，李男氣炸決定訴請離婚，並要求2人賠償100萬元，不過經基隆地院審理後，判2人賠20萬元為適當。

2018年5月時，李男發現王女手機不但留存與莊男的親密合照，通訊軟體對話中不時出現「寶貝對不起，我真的好想過去抱抱妳」、「好想妳～」、「認真說，我對妳比跟她在一起還要開心，我對妳是認真的堅持，我想要乾淨的愛」、「我現在好想抱著妳」、「我們一起睡」等甜蜜字句，然而李男顧及2名子女須維持完整家庭，選擇原諒，莊男也向他道歉表示不會再與王女往來。

不過獲取原諒的王女並沒有因此與莊男斷聯，反而繼續私下交往，同年7月10日時甚至一起相約上摩鐵開房間3小時以上，此舉讓李男忍無可忍，決定離婚並向2人求償100萬元。

王女聲稱，丈夫長期酗酒且會毆打子女，對子女露出下體，還會以言語暴力辱罵她，長期忍受下壓力非常大，婚姻早就難以維持，2019年11月3日向法院成功調解離婚，另外與莊男僅是朋友關係，透過工作認識，並非婚外情，上汽車旅館只是因為手機沒電，「需要充電」，並無發生關係。

莊男則辯稱，李男因為誤解他與王女有婚外情一事，情緒相當激動，擔心李男找上家人談論，才會選擇趕緊道歉息事寧人，強調2人只是好朋友，上汽車旅館當天僅休息和聊天，沒有上床一事。

對此，法官認為充電的地方那麼多，汽車旅館並非一般充電合適場所，王女與莊男卻偏偏選擇前往，不顧瓜田李下之嫌，獨處3小時以上之久，即便王女提及丈夫的事情屬實，仍無法構成這段婚外情的理由，經基隆地院審酌多項證據、雙方背景地位後，最終判王女、莊男連帶賠20萬元給李男，全案可上訴。



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