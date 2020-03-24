江啟臣開直播徵國民黨數位行銷科技長：薪水找我談

▲江啟臣徵國民黨數位行銷科技執行長。（圖／翻攝國民黨臉書直播）

記者蘇晏男／台北報導

江啟臣上任國民黨主席後，致力國民黨走向數位化，翻轉形象、增加年輕人支持。對此，江23日晚間在臉書粉專「中國國民黨 KMT」開直播，宣布要海選黨主席辦公室的「數位行銷科技執行長」，薪水直接跟他談。

江啟臣23日偕同黨內不分區立委吳怡玎直播開箱蛋糕，用該蛋糕的網路行銷方式，探討藍營未來的相關策略。江啟臣坦承，在網路時代中，選民的投票行為、對政治人物的期待及政策的想法，跟過去傳統不一樣，如果國民黨沒有好的行銷通路、行銷包裝，就沒辦法得到絕大多數人支持與認同，甚至可能會被淘汰。

江啟臣表示，政黨的商品有兩項，一個是候選人，另個是政策，當藍營面臨網路時代環境、政策競爭的環境，就是要做改變，因此要海選黨主席辦公室的數位行銷科技執行長，幫他們解決方案、做數位網路行銷；而薪水則是跟他談。

「如果你有辦法改變國民黨，透過網路形象建立、內部數位工程改造，讓這家百年老店走向現代化」。對於該職缺的應徵條件，江啟臣透露，應徵者要熟悉網路生態、有分析大數據的能力，讓大家願意投資國民黨，吸引支持藍營的選民，同時也需具備政治敏感度且認同國民黨理念。他還強調，最重要的條件是要有團隊合作的精神、膽識跟自信，願意創新、接受挑戰。

江啟臣補充，參加海選的人要準備履歷，提出對數位黨部的建構、數位行銷策略的構想藍圖，同時也非常歡迎將內容拍攝成影片的應徵者；報名活動截止日至4月2日。

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