　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

江啟臣開直播徵國民黨數位行銷科技長：薪水找我談

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲江啟臣徵國民黨數位行銷科技執行長。（圖／翻攝國民黨臉書直播）

▲江啟臣徵國民黨數位行銷科技執行長。（圖／翻攝國民黨臉書直播）

記者蘇晏男／台北報導

江啟臣上任國民黨主席後，致力國民黨走向數位化，翻轉形象、增加年輕人支持。對此，江23日晚間在臉書粉專「中國國民黨 KMT」開直播，宣布要海選黨主席辦公室的「數位行銷科技執行長」，薪水直接跟他談。

江啟臣23日偕同黨內不分區立委吳怡玎直播開箱蛋糕，用該蛋糕的網路行銷方式，探討藍營未來的相關策略。江啟臣坦承，在網路時代中，選民的投票行為、對政治人物的期待及政策的想法，跟過去傳統不一樣，如果國民黨沒有好的行銷通路、行銷包裝，就沒辦法得到絕大多數人支持與認同，甚至可能會被淘汰。

江啟臣表示，政黨的商品有兩項，一個是候選人，另個是政策，當藍營面臨網路時代環境、政策競爭的環境，就是要做改變，因此要海選黨主席辦公室的數位行銷科技執行長，幫他們解決方案、做數位網路行銷；而薪水則是跟他談。

「如果你有辦法改變國民黨，透過網路形象建立、內部數位工程改造，讓這家百年老店走向現代化」。對於該職缺的應徵條件，江啟臣透露，應徵者要熟悉網路生態、有分析大數據的能力，讓大家願意投資國民黨，吸引支持藍營的選民，同時也需具備政治敏感度且認同國民黨理念。他還強調，最重要的條件是要有團隊合作的精神、膽識跟自信，願意創新、接受挑戰。

江啟臣補充，參加海選的人要準備履歷，提出對數位黨部的建構、數位行銷策略的構想藍圖，同時也非常歡迎將內容拍攝成影片的應徵者；報名活動截止日至4月2日。

其他人也看了這些...

江啟臣專訪／傅崐萁人事案「夾雜恩怨」 國民黨形象雪上加霜
江啟臣專訪／國民黨要有跨世代「經典款」　百年老店注入新思維
江啟臣專訪／「很多黃復興前輩都支持我」　黨主席要傾聽心聲不是切割

更多熱門新聞...

江啟臣專訪／黨主席要專職無私？　「我兼任立委更接地氣」
江啟臣專訪／「國民黨改黨名不會轉運」　要改善的是這兩個字
江啟臣當選國民黨主席！　任期1年改革即刻啟動

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
「9天前劉真就不行了」　辛龍痛哭唸萬遍佛經…法會出現3不祥徵
「劉真很不幸成為那1%」　醫曝心臟手術風險
中美推特大戰！美國務院發言人：疫情是台灣先警告WHO
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雲端最前線／確診數暴增最小4歲！環保署也淪陷

李德維爆急診室醫生「輕便雨衣」替代防護衣　蘇貞昌：會再注意

江啟臣開直播徵國民黨數位行銷科技長：薪水找我談

罷韓若過關　挺韓名嘴：韓國瑜選2022台北市長會贏

立委憂特別條例第7條無限上綱　蘇貞昌：見仁見智

立院電梯貼膠變九宮格「OOXX棋盤」　網笑翻：我倒覺得像稿紙

快訊／新北增加產業紓困3措施！零售旅遊業稅收減免、市場攤商承租金打5折

何時發緊急命令？蘇貞昌點2狀況：國際經濟情勢無法應付、疫情失控

影／蘇貞昌：我們不必封城　自我管理好受害就會少

避免紓困條例淪空白授權　時力黨團提修法籲「超前部署」

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

「能完成夢想是很幸福的事情」　劉真哽咽：我真的很喜歡跳舞

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

飆漲一片萬元！一線醫護口罩緊缺　西班牙衛生部長當場哽咽語塞

砂石車「急左切衝過安全島」翻覆　險釀傷亡...前車紀錄器曝光網怒譙

手捧「阿中翻糖蛋糕」給媒體分享 陳時中靦腆笑：吃自己好像怪怪的

雲端最前線／確診數暴增最小4歲！環保署也淪陷

李德維爆急診室醫生「輕便雨衣」替代防護衣　蘇貞昌：會再注意

江啟臣開直播徵國民黨數位行銷科技長：薪水找我談

罷韓若過關　挺韓名嘴：韓國瑜選2022台北市長會贏

立委憂特別條例第7條無限上綱　蘇貞昌：見仁見智

立院電梯貼膠變九宮格「OOXX棋盤」　網笑翻：我倒覺得像稿紙

快訊／新北增加產業紓困3措施！零售旅遊業稅收減免、市場攤商承租金打5折

何時發緊急命令？蘇貞昌點2狀況：國際經濟情勢無法應付、疫情失控

影／蘇貞昌：我們不必封城　自我管理好受害就會少

避免紓困條例淪空白授權　時力黨團提修法籲「超前部署」

日職／餵球投手初體驗　佐佐木朗希157火球連發

老齡化投資新標的？　北車商圈整棟長照中心2.75億求售

台南女藥師懷孕挺大肚子發口罩 民眾直呼「足感心」!

Mac客製機多國悄調漲10%售價　台灣暫不受影響

雲端最前線／確診數暴增最小4歲！環保署也淪陷

劉真：女人的價值來自本身！　愛美的她隨時Ready「為別人改變的愛不長久」

學習不中斷！　教育部推「教育雲」線上教學…教材內容、設備申請一次看懂

怕生病就別當醫生！義大利「退休醫」回院工作：我永遠是其中一員

上妝總是卡粉？日本隱藏版「小紅」BB霜遮紋超威猛

東森購物會員守護日單日業績破千萬　王令麟：百萬公益金助小農挺醫護

政治熱門新聞

提議換陳時中遭出征　陳學聖回擊

蘇貞昌撤換4董座：汽車3天撞2次飛機「把他拉下來剛好而已」

陳其邁：台美合作疫苗最快年底上市

KTV臨檢！侯友宜：偷跑我一定重罰100萬

居家檢疫破萬人！侯友宜：只要你出門，我一定罰

柯P探視劉真　直搖頭「不好了」

陳建仁：全球疫情緩和還要兩個月

新北停課遠距教學計劃曝光　Zoom、Teams...全上場

黃光芹：張上淳欠其他醫事人員道歉

吳宗憲爆曾探望劉真　柯文哲忍不住嘆氣

美驅逐艦南海罕見「試射飛彈」

三重男居家檢疫跑夜店被逮　新北重罰100萬元

何時發緊急命令？蘇貞昌點2狀況

憲兵敞篷閱兵車汰舊換新　「賓士C43敞篷車」將接棒

更多熱門

相關新聞

江啟臣準備約談吳斯懷　國民黨改革納入「不分區立委評鑑」

江啟臣準備約談吳斯懷　國民黨改革納入「不分區立委評鑑」

國國民黨立委吳斯懷稱「共軍繞台不算挑釁」言論引發爭議，國民黨擬建立一套考核機制，讓不分區知道他代表政黨，需要謹言慎行。國民黨主席江啟臣23日受訪時說，他將跟黨團三長約吳斯懷懇談，至於「不分區立委評鑑制度」將納入黨務改革中。

吳斯懷改稱共機繞台「持續性當然是挑釁」

吳斯懷改稱共機繞台「持續性當然是挑釁」

國民黨辦防疫研討會15執政首長全缺席

國民黨辦防疫研討會15執政首長全缺席

重達3.4公斤「國民黨玉璽」開箱

重達3.4公斤「國民黨玉璽」開箱

國民黨明邀15縣市開研討會

國民黨明邀15縣市開研討會

關鍵字：

江啟臣吳怡玎國民黨數位行銷

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真沒健保　余天曝：辛龍經濟不是挺好的

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

曾與劉真共舞！劉德華心疼辛龍：好好照顧自己

原本是找我教跳舞…劉真錯過郭董遇上辛龍

更／美國第一夫人檢驗結果出爐！

名嘴挺張上淳：要他爸辭職下台，你算什麼東西！

白癡公主變成「尖下巴＋高聳山根」　粉絲急問：為什麼要整？

快訊／國道3號「7車連環撞」全線車道封閉

劉真離世留密碼　小孟老師：將化身天使

吳宗憲曝劉真沒健保真相

15歲少年強闖關卡　活活打死防疫員

打架體力耗盡　汪嘴裡含貓頭熟睡

爽玩杜拜隱瞞出國史！台鐵員工「職稱」曝光

請假照顧父親？台鐵員工爽玩杜拜

更多

最夯影音

更多
辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」
劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面