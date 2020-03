華盛頓州市長確診隔離！　自爆「第10天還發燒」感染源待釐清

▲全美至少16州發布禁足令。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國華盛頓州斯諾闊米市市長拉森(Matt Larson)本月出現新冠肺炎(COVID-19)症狀,檢測結果於22日出爐,呈現陽性。該市23日證實這則消息,強調拉森現已進行至少10天的自我隔離,目前正在康復當中,他的家人也接受隔離觀察。

綜合西雅圖時報等美媒報導,現年50多歲的拉森13日開始出現發燒、咳嗽等症狀,16日前往當地醫院接受檢測,並於22日收到檢測結果。拉森坦言,他的主要症狀為疲勞,總體評估還算輕症,「我現在(從開始有症狀)已經第10天了,到現在偶爾還是會發燒。」

該市證實,他將會繼續維持自我隔離狀態,直到所有症狀消失。

