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留法陸生確診前「桃園轉機」　搭長榮2航班「航程超12小時」

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▲菲籍男子肯尼斯去年8月搭乘長榮航空由美國西雅圖飛往桃園機場途中，對鄰座台女伸狼爪指侵得逞。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲陸籍留學生曾搭乘長榮航班，在桃園機場轉機。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

四川省成都市21日新增1例新冠肺炎境外輸入確診病例，確診者為一名25歲陸籍男學生，15日從巴黎搭乘長榮BR088次航班到達台北（桃園機場），16日轉乘長榮BR765次航班抵達成都，隔離5天後被確診。

根據成都市官方通報，男學生在法國巴黎留學，15日上午在巴黎的戴高樂機場搭乘長榮BR088次航班，於16日抵達桃園機場，轉乘長榮BR765次航班飛往四川成都。

▼許多陸籍留學生近期都從桃園機場轉機回大陸。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼桃園機場,廣告,燈箱。（圖／記者林敬旻攝）

通報指出，男學生從成都入境時體溫正常，沒有其它異常症狀，核酸檢測為陰性，當天就直接被送往集中隔離點接受醫學觀察。21日出現發燒症狀，立刻被送往定點醫院隔離診療，再次進行核酸檢測呈現陽性，綜合流行病學史、實驗室檢測結果和影像學檢查等，診斷為確診病例。

通報還提到，病例乘專車由機場直接送往集中隔離點，無成都市內停留場所。

另外，成都市20日新增的一名確診女患者，也曾在桃園機場專機，她16日從美國舊金山搭乘華航CI3次航班抵台，17日搭乘華航CI551次航班抵達成都，入境是體溫正常，沒有症狀，19日才出現發燒、咳嗽症狀被確診。

截至3月21日24時，成都累計報告確診病例148例，累計出院141人，死亡3人，其餘4人均在定點醫院隔離治療。尚有密切接觸者387人（含外地確診病例在蓉管理的密切接觸者）正在接受醫學觀察。

▼桃園機場湧現大批返國人潮，防疫計程車大排長龍。（圖／記者李毓康攝）

▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，機場湧現大批返國人潮，防疫計程車大排長龍。（圖／記者李毓康攝）

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