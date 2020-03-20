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影／悲慟父夜衝苗栗灑冥紙申冤！癡情女兒遭開3槍刑殺...棄屍爛到斷頭落地

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記者陳豐德、黃孟珍／苗栗報導

苗栗一名癡情的賴姓女子，日前被洪姓男友、洪男姊姊及姊姊男友帶至三峽山區，遭開3槍處刑死在山區，賴父20日在板橋殯儀館遺體相驗時痛斥「除非他活得比我長，不然的話我一定把他幹掉！」晚間家屬從新北南下，前往苗栗嫌犯的家中準備灑冥紙，替賴女申冤訴苦。

在家屬到達之前，苗栗頭份分局警方就接獲消息，提前趕抵布置警力，就怕現場爆發衝突；賴父晚間10時許帶領著約20名親友，開車從新北直衝苗栗嫌，不僅拉著「司法還我女兒公道」、「還我女兒命來」及「殺人還命，支持唯一死刑」等布條，賴女的堂哥更捧著遺照，一群人直驅嫌犯住家前灑冥紙，與警方爆發衝突。

▼賴父情緒激動，與警方爆發口角衝突。（圖／記者黃孟珍攝）

▼癡情女遭開3槍刑殺，家屬夜衝苗栗嫌犯家前灑冥紙。（圖／記者黃孟珍攝）

現場家屬情緒激動，不斷跟警方說「體諒一下我們的心情，我們灑完就走」，賴父更嗆警方「嫌犯回來還放給他走，你們有查到什麼！」、「我女兒跟他有什麼深仇大恨」，還直指「他回來的時候，你為什麼沒有羈押他？」質疑警方縱虎歸山，現場警官向他勸說羈押不是我們的權力，要他平穩情緒不要激動。

在拉扯過程當中，賴女的遺照不慎脫框，堂哥受訪表示：「警察在擋我們衝不過去，就把我們拉掉了，當下我大喊『壞了、壞了，不要拉了』，還是硬拉，害遺照整個框脫開來了，還好我們自己修好。」家屬在灑完冥紙、張貼布條後也解散離去。

▼苗栗頭份警方接獲情資到場避免衝突發生。（圖／記者黃孟珍攝）

▼癡情女遭開3槍刑殺，家屬夜衝苗栗嫌犯家前灑冥紙。（圖／記者黃孟珍攝）

苗栗頭份分局副分局長張進基表示，警方在接到消息後馬上調派同仁，對住宅周圍防護，並勸導受害者家屬，對於被害家屬的哀慟情緒我們深感同情，但我們仍不斷呼籲家屬必須理性，因嫌疑人已被羈押，接下來靜待司法的審判，司法應該會還家屬一個公道。

 20日下午2時許桃園八德警方及新北地檢署抵達板橋殯儀館，並進行遺體相驗，由於現場濕氣濃厚、腐爛快速，賴女的遺體上半身只剩下骨頭，頭髮掛在樹枝上，頭顱則在地面，家屬僅能從衣著及鞋子辨認出身分，並在現場找到3枚彈殼、衣褲上3個彈孔；今日解剖不僅採集DNA，並出動X光勘驗車，查看屍體內是否有3顆子彈，卻僅在大腿內發現1顆子彈。

▼癡情女遭開3槍刑殺，家屬夜衝苗栗嫌犯家前灑冥紙。（圖／記者黃孟珍攝）

▼癡情女遭開3槍刑殺，家屬夜衝苗栗嫌犯家前灑冥紙。（圖／記者黃孟珍攝）

死者父親下午也戴著口罩抵達殯儀館，他氣憤向記者表示「要給我們一個公道，如果真的是他們的話，就是要把他們判死刑就對了，不可以把他留在人間，不可以再禍害人間了啦！」並甚至激動地說「我一定不會原諒他啦，如果社會要原諒他我也不會，除非他活得比我長，不然的話我一定把他幹掉！」強調自己說的並非戲言。

警方19日偵訊涉案的洪姓姊弟，2人均聲稱絕無涉案，涉案手槍是在押的吳男所有，他們僅是陪同參與並未涉案，洪男還是死者賴姓女子的男友，賴女個人臉書上死亡前一天還曬出2人恩愛合照，儘管洪男有暴力傾向，但辯稱絕不是他開槍殺害女友，是吳男所為；新北地檢署與桃園警方19日分別借提在押的吳男偵訊，釐清是否為吳男開槍射殺賴女與洪姓姊弟證詞相互比對，後來洪男被收押，洪姓女子2萬元交保。

據了解，吳姓男子由養父領養，因養父於今年農曆年前過世，膝下無子因此留下近億元的房產與土地給吳男繼承，鄰居一度對吳男繼承龐大遺產頗為羨慕，鄰居私下透露，吳男養父對他相當照顧，但吳男卻沾染毒品惡行，甚至還擁槍自重，有鄰居認為吳男根本不算甚麼咖，只是個小屁孩，拿了改造手槍自以為是老大四處恐嚇他人，擁有龐大遺產卻不知好好努力，如今闖下殺人大禍根本是自毀前程，或許命該如此，對此結果不感意外。

▼死者賴姓女子生前在臉書貼上他與洪姓男友合照。（圖／翻攝自臉書）

▲三峽區女子遭槍殺棄屍案，死者賴姓女子生前在臉書貼上他與洪姓男友合照。（圖／翻攝自臉書）

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苗栗癡情女三峽桃園灑冥紙

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