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桃園殯葬所防疫措施到位　清明祭祖同一時間最多不超過80人

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▲桃園清明祭祖落實分流分時管制

▲桃園區納骨塔清明防疫措施，入口處「量測體溫」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為避免清明祭祖民眾同一時間群聚，增加疫情感染風險，桃園市殯葬管理所及各區公所自2月28日起，即延長清明掃墓服務期間，例假日也提早開放民眾祭拜，並管制入塔人數，確實為民眾消毒手部及量測體溫，落實「分流、分時管制人數及量測體溫」防疫原則，並鼓勵民眾清明節提早祭拜，避開擁擠時段，共同做好防疫工作。▲桃園清明祭祖落實分流分時管制

▲入口處架設熱顯像儀，偵測民眾體溫。（圖／市府提供）

市府秘書長暨民政局代理局長黃治峯21日向抵桃園區殯葬服務中心，視察桃園區納骨塔清明防疫措施的市長鄭文燦，做上述表示指出，清明節納骨塔祭拜人潮眾多，殯葬管理所及各區公所採取三項防疫措施，分別是：手部清潔、量測體溫和管制人流。▲桃園清明祭祖落實分流分時管制

▲進行「手部清潔」。（圖／市府提供）

黃治峯說，第一「手部清潔」，於納骨塔入口處及前方廣場設置防疫衛生服務站，提供祭祖民眾酒精消毒，並於各處懸掛標語，加強宣導防疫觀念；第二「量測體溫」，入口處架設熱顯像儀，偵測民眾體溫，一有體溫過高情形，將進行額溫檢測，確定發燒者則禁止進入，並建議儘速就醫；第三「管制人流」，採分批入塔進行，限制同一時間入塔停留人數，減少群聚；桃園區納骨塔則加設32台排風扇，增加空氣對流，讓防疫措施更完善。▲桃園清明祭祖落實分流分時管制

▲桃園區納骨塔同一時間最多不超過80位祭拜民眾，落實人流分散。（圖／市府提供）

鄭文燦市長肯定市府殯葬管理所防疫措施相當到位，祭拜民眾入園前，需先使用酒精消毒手部及量測體溫，進行入塔總量管制，桃園區納骨塔同一時間最多不超過80位祭拜民眾，落實人流分散。

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