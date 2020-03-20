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癡情女遭開3槍刑殺「爛成腐屍」　父怒：除非活得比我長，不然一定幹掉他

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記者陳豐德／新北報導

苗栗一名癡情的賴姓女子，與洪姓男友北上到桃園生活，日前被警方發現遭開3槍陳屍在新北市三峽山區，上半身腐爛只剩骨頭、髮與頭顱分離，死狀相當悽慘難以辨識身分，洪姓男友、洪男姊姊及姊姊男友3人涉重嫌；20日檢警於板橋殯儀館進行解剖並採集DNA，賴女父親痛斥：「除非他活得比我長，不然的話我一定把他幹掉！」

▲▼癡情女遭開3槍刑殺今解剖，父親痛斥會自己幹掉兇手。（圖／記者陳豐德攝）

▲癡情女遭開3槍刑殺今解剖，父親氣憤地說自己會幹掉兇手。（圖／記者陳豐德攝）

20日下午2時許桃園八德警方及新北地檢署抵達板橋殯儀館，並進行遺體相驗，由於現場濕氣濃厚、腐爛快速，賴女的遺體上半身只剩下骨頭，頭髮掛在樹枝上，頭顱則在地面，家屬僅能從衣著及鞋子辨認出身分，今日將採集DNA，並解剖確認賴女死因。

▼死者賴姓女子生前在臉書貼上他與洪姓男友合照。（圖／翻攝自臉書）

▲三峽區女子遭槍殺棄屍案，死者賴姓女子生前在臉書貼上他與洪姓男友合照。（圖／翻攝自臉書）

洪男父親下午也戴著口罩抵達殯儀館，他氣憤向記者表示「要給我們一個公道，如果真的是他們的話，就是要把他們判死刑就對了，不可以把他留在人間，不可以再禍害人間了啦！」並衝動地說「我一定不會原諒他啦，如果社會要原諒他我也不會，除非他活得比我長，不然的話我一定把他幹掉！」並強調自己說的都是真的。

回顧整起案件，28歲的吳姓男子本月8日遭指控持槍痛毆不認識的一對男女，事後男女趁機脫逃躲到附近超商求援報案，當時警方一度以雙方是債務糾紛，吳男意外透露，日前處理一則事情把對方做掉，女子聽聞後很害怕在現場拚命用手機傳訊息求救，吳男發現女子一直在滑手機，檢視手機才知道女子居然「洩密」，因此將這對不認識的男女痛毆一頓，還揚言要做掉2人。

▼賴女父親及友人到達板橋殯儀館。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼癡情女遭開3槍刑殺今解剖，父親痛斥會自己幹掉兇手。（圖／記者陳豐德攝）

後來2人趁機負傷脫逃至附近超商倉庫內躲藏1個多小時後向警方報案，八德警方聞訊趕到現場抓人，警方原本偵辦的槍砲案意外扯出吳男等人涉及另起殺人棄屍案件，才使得女子遭棄屍案浮出檯面。

警方19日偵訊涉案的洪姓姊弟，2人均聲稱絕無涉案，涉案手槍是在押的吳男所有，他們僅是陪同參與並未涉案，洪男還是死者賴姓女子的男友，賴女個人臉書上死亡前一天還曬出2人恩愛合照，儘管洪男有暴力傾向，但辯稱絕不是他開槍殺害女友，是吳男所為；新北地檢署與桃園警方19日分別借提在押的吳男偵訊，釐清是否為吳男開槍射殺賴女與洪姓姊弟證詞相互比對，後來洪男被收押，洪姓女子2萬元交保。

據了解，吳姓男子由養父領養，因養父於今年農曆年前過世，膝下無子因此留下近億元的房產與土地給吳男繼承，鄰居一度對吳男繼承龐大遺產頗為羨慕，鄰居私下透露，吳男養父對他相當照顧，但吳男卻沾染毒品惡行，甚至還擁槍自重，有鄰居認為吳男根本不算甚麼咖，只是個小屁孩，拿了改造手槍自以為是老大四處恐嚇他人，擁有龐大遺產卻不知好好努力，如今闖下殺人大禍根本是自毀前程，或許命該如此，對此結果不感意外。

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▼吳男被八德警分局移送桃檢。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲三峽區女子遭槍殺棄屍案，檢警19日已借訊在押吳姓男子釐清案情，圖為本月8日吳男被八德警分局移送桃檢。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

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