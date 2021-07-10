柔道童遭摔27次離世！小四學長被原諒後噤聲　議員：連道歉都沒有

▲黃小弟今舉行追思會。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市豐原年僅7歲的黃姓小男童，今年4月份時遭到何姓柔道教練、及就讀小學四年級的學長連續過肩摔27次，導致腦重傷昏迷，苦撐70天後仍因心臟衰竭離世。今黃小弟舉辦追思會，媽媽一度淚灑現場；台中市議員陳清龍表示，黃媽媽雖釋出善意，不願追究小四學長，但摔人的孩子與父母都沒有來，甚至最基本的道歉也沒有，「令人遺憾！」

黃小弟4月份上柔道課時，遭到何姓教練接連過肩摔，一旁就讀小學四年級的學長，也在教練的指示下輪番痛摔黃小弟，2人一連過肩摔27次，最終黃小弟腦部重創陷入昏迷，送往醫院搶救70天後，仍於6月29日因心臟衰竭離世。

案發後，黃媽媽曾落淚表示「不願再有孩子受到傷害」，相信過肩摔並非出自小學長本意，因此選擇原諒，不追究孩子過失；但今追思會現場，議員陳清龍表示，何姓教練沒有露面、道歉，而摔人的小學長及其父母今也沒來，就連透過別人表達歉意也沒有，「黃媽媽釋出善意不予追究，竟未獲得回應，小學長的父母也不近情理，連最基本的道歉都沒有，令人遺憾！」

▼陳清龍表示，小四學長的父母連最基本的道歉也沒有，令人遺憾。（圖／記者鄧木卿攝）