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李秉穎醫師提「李氏假說防疫網」防接觸>防飛沫　霸氣喊話：不會讓封城發生

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▲▼台大醫院小兒部醫師李秉穎出席疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

▲李秉穎提「李氏假說」建構台灣的獨特防疫網，不會讓封城發生。（圖／記者洪巧藍攝）

記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）讓世界各國陸續實施封城措施，台灣因為逐日接回海外國人，造成確診病例爆增，也讓許多人擔心是否會讓台灣也步入封城的命運，對此感染科醫師在節目上被問到封城話題時霸氣喊話，「我不會讓它發生！」

根據三立新聞節目《驚爆新聞線》報導，主持人呂惠敏提問表示，「真的有可能會看到台灣封城嗎？」李秉穎醫師立刻霸氣回應表示，「我不會讓它發生！」

請繼續往下閱讀...

李秉穎醫師接著提到，國外的封城都封得不好，有的封得太嚴格了，造成民生物資都短缺了，有的是封得太輕鬆了沒有針對重點，從一些國外影片看到，首相下令把跑到公園的民眾趕回家，可是人家在公園裡曬太陽，「紫外線會殺病毒，你知道嗎？」

口罩,眼鏡,起霧。（圖／記者周亭瑋攝）

▲飛沫傳染只要戴口罩就可以有效防堵。（圖／記者周亭瑋攝）

李秉穎醫師分析，台灣應該做一個獨特的「台灣防疫網」，大家都知道新冠病毒可藉由「飛沫傳染」，這一點其實比較容易防，只要大家都戴口罩就可以有效防堵，最難防的是「接觸傳染」，因為當手被接觸到被汙染的環境之後，但是一般人都很難克制自己接觸鼻子的反射動作，這都是不知不覺中發生，很難去控制。

李秉穎醫師進一步分析，大家都覺得夏天到了新冠病毒會因為高溫不太容易傳染，但是大家想想，但是理論上高溫不容易影響飛沫傳染的機率，因為病人的飛沫飛出來就是幾秒鐘就到另一個人身上，耐不耐高溫有什麼影響呢？

▲▼ 新冠肺炎病患居住的負壓病房環境檢測，證實「接觸傳染」是病毒具高傳染力的主因。（圖／謝宗學醫師提供）

▲ 新冠肺炎病患居住的負壓病房環境檢測，證實「接觸傳染」是病毒具高傳染力的主因。（圖／謝宗學醫師提供）

李秉穎醫師強調，「這是『李氏假說』，又是一個新的假說，『接觸傳染』可能比較重要」因為主要的傳染途徑是接觸傳染，所以它在環境裡面，只要到了夏天不耐熱，它就不容易傳染，這就夏天疫情會下降的重要因素。

李秉穎醫師說，萬一台灣發生大規模社區感染，就要針對重點去防疫，戶外進行活動，尤其是在陽光之下的應該繼續維持，現在很多機構進入要消毒，那個氏保護機構內的環境，出去也應該消毒一次才能保護自己。

▲電梯（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲像電梯按鈕這類經常有人接觸的地方，需要定時消毒，就能有效防堵病毒接觸傳染。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

李秉穎醫師再強調，消毒工作要消毒對地方，很多消毒影片把戶外的路樹噴一噴，、地上噴一噴，汽車輪胎噴一噴，「這個再搞笑啦，有誰會去摸路樹啊？」應該要針對所有公眾場所定時消毒，經常會有人接觸到的地方1~2小時消毒一次，包括所有的門把、電梯按鈕、扶手，全部消毒加強重點式的防疫，不要因為疫情的發生，讓所有的經濟都垮下來了。

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