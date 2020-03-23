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獨／一句話害業績崩盤　秒失百萬！享溫馨怒報案抓「有人確診」網友

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▲連鎖ktv公司享溫馨向一名網友提出告訴，這名網友在臉書寫下「享溫馨疑似有人確診」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲享溫馨向一名在臉書寫下「享溫馨疑似有人確診」的網友正式提告    。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

國內知名連鎖KTV企業享溫馨提告了！一名網友在臉書發布訊息表示：「享溫馨好像也有員工確診」，這個消息一傳出，讓享溫馨相當緊張，氣得急跳腳；據了解，這句話讓當天業績少了六成，損失超過百萬，目前享溫馨已經向警方正式提告，希望能揪出這個散布謠言的網友。

來到享溫馨的大順店，一名身材魁武的店員站在門口，一手拿著酒精噴霧，一手拿著額溫槍，戴著口罩的他就像極了門神，逐一為上門的顧客量體溫；進到包廂當中，服務人員還會有消毒液逐一幫包廂內的麥克風消毒，同時替麥克風戴上麥克風套，離開之前還不忘用消毒液把桌面清潔一次，對於防疫新冠肺炎每個環節都很小心，就連員工上班都得要不定時量測體溫。

▲享溫馨遭到網友留言攻擊 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲享溫馨向一名在臉書寫下「享溫馨疑似有人確診」的網友正式提告 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲連鎖ktv公司享溫馨向一名網友提出告訴，這名網友在臉書寫下「享溫馨疑似有人確診」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲享溫馨員工在包廂內進行消毒工作。（圖／記者吳奕靖攝）

▲連鎖ktv公司享溫馨向一名網友提出告訴，這名網友在臉書寫下「享溫馨疑似有人確診」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲享溫馨員工在包廂內進行消毒工作。（圖／記者吳奕靖攝）

已經努力在做了，但還是沒想到卻遭到網友在臉書放話，一名網友20日發表了一句話：「享溫馨好像也有員工確診」，沒想到20日當天享溫馨的業績就像是雪崩般崩盤，瞬間少六成的業績，讓享溫馨氣到直跳腳，直呼根本就是「假消息」，21日向刑事局南部犯罪打擊中心報案，希望能夠揪出這名網友。

享溫馨管理人員黃娟娟表示：「就是有一位網友在臉書散布員工確診，造成公司非常大的損失，我們公司也已經採取了法律措施，目前也已經提告」。而記者詢問如果找到這名網友的話，有決定要怎麼求償嗎？黃娟娟強調還要再研議，但不排除會向這名網友提出高額賠償金，但目前當務之急就是公開享溫馨所有的防治「新冠肺炎」的標準流程，要對抗被惡意謠言的不實消息。

▲連鎖ktv公司享溫馨向一名網友提出告訴，這名網友在臉書寫下「享溫馨疑似有人確診」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲享溫馨在店內公開防治工作內容。（圖／記者吳奕靖攝）

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