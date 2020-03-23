　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

傳鮭魚斷貨價格狂飆！漁業署公布最新進出口數據：不用擔心

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

鮭魚。（圖／Pixabay）

▲鮭魚。（示意圖／Pixabay）

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情嚴重，傳出因挪威客機陸續停飛，鮭魚成本大漲1倍，甚至月底就會斷貨。漁業署今（23日）指出，有些魚種台灣無法生產，進口量確實有少，但國內捕獲量相當充足，魚種也優質，都是可以取代。

部分日本料理店傳出開始停賣鮭魚，漁業署署長張致盛強調「不用擔心」，以去年（108年）最新數據來看，進口食用魚約344,665噸，出口量719,984噸。107年度漁業統計年報，我國年捕撈漁獲量約81萬公噸，是世界第27大漁業生產國。

請繼續往下閱讀...

張致盛表示，我過海洋捕撈主要有鮪魚、秋刀魚、鯖鰺等大宗魚種，另台灣鯛、石斑、虱目魚等養殖魚年產約28萬公噸，總量近110萬公噸，遠高於國人每年消費量67萬公噸，國內漁產原料相當充足。至於進、出口因疫情爆發至今，實際影響了多少量？漁業署目前無數據。張致盛針對進口量指出，雖有些魚種本來台灣就沒生產，但國內漁產強很多，若鮭魚因無法進口做成生魚片，其實都可以改採國內魚種，如鬼頭刀就是一個很好的品種。

另外，張致盛提到，由於台灣漁獲量高，世界許多罐頭大廠也採用台灣的魚貨做為原料，因罐頭利用密封和高溫殺菌技術，徹底消滅細菌、避免食物腐敗，因此不需要也不允許加入任何防腐劑，是產品保存的最好方式。

ET快訊
一張圖曝光「新增26例」足跡！　單日爆出5群聚...最小年齡
白龍王曾叮囑她「鞋子要收好」　劉真曝：我是高跟鞋骨頭
快訊／中職4月11日如期開季　採關門比賽
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

歐美大國為何不自產口罩？網曝「業界真相」：夕陽產業啊...

台灣確診+26！「1天爆出5群聚」...1張圖足跡全揭曉　最小年齡僅4歲

線上教學正夯！　老師實測「4直播工具」...大推這2款最順手

網湧入臉書打氣！3年前「甜蜜全家福」惹淚　辛龍十指緊扣劉真...一手抱女兒

傳鮭魚斷貨價格狂飆！漁業署公布最新進出口數據：不用擔心

國境第一線人員防疫裝備到位 慈濟贈防疫四寶

「陳時中不要裝沒聽到！」銀車駕駛疾管署前「擴音開嗆18字」警關切馬上溜

【英語多益通】疫情延燒別亂跑，在家上網進修學多益！

桃機即起2次消毒入境旅客託運行李　24日零時起「禁來台轉機」

疫情爆發仍多數不戴口罩！他分析歐美人想法　曝見解：不認為他們100%錯

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

耳朵福利！小宇開直播「根本演唱會」　蕭敬騰線上點歌..「你會害我被罵XDD」

「大陸製造」產品有新冠病毒？耿爽：說這話的別戴陸製口罩！

學人屁柴「同步伸懶腰」踢到鐵板　筋骨太硬...柴姊撇頭冷眼笑翻網

歐美大國為何不自產口罩？網曝「業界真相」：夕陽產業啊...

台灣確診+26！「1天爆出5群聚」...1張圖足跡全揭曉　最小年齡僅4歲

線上教學正夯！　老師實測「4直播工具」...大推這2款最順手

網湧入臉書打氣！3年前「甜蜜全家福」惹淚　辛龍十指緊扣劉真...一手抱女兒

傳鮭魚斷貨價格狂飆！漁業署公布最新進出口數據：不用擔心

國境第一線人員防疫裝備到位 慈濟贈防疫四寶

「陳時中不要裝沒聽到！」銀車駕駛疾管署前「擴音開嗆18字」警關切馬上溜

【英語多益通】疫情延燒別亂跑，在家上網進修學多益！

桃機即起2次消毒入境旅客託運行李　24日零時起「禁來台轉機」

疫情爆發仍多數不戴口罩！他分析歐美人想法　曝見解：不認為他們100%錯

居家檢疫不用怕無聊　OTT優惠、新劇準備好等你

BMW推「純電行駛送免費充電」方案　開進歐洲78城市會自動切換

疫情未明顯衝擊房市　1、2月購屋貸款合計金額創9年來新高

歐美大國為何不自產口罩？網曝「業界真相」：夕陽產業啊...

受疫情打擊最嚴重　外媒點名「4大產業」面臨消滅邊緣

東方賭城慘淡！澳們2月旅客大砍339萬人　年減95.6%剩15萬

中職／開季啦啦隊舞照跳不能叫　不會有髮香區

防疫找財源　行政院前院長陳冲：發行巨災債券一舉三得

《共同社》：日本同意東奧延期　由國際奧委會做決定

不斷更新／伊朗逾2.3萬人染疫、近2千死！日媒曝政府同意東奧延期

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

快訊／新冠肺炎再新增26例確診　25例境外、1例本土　

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

Line當機了！中華電信用戶受影響

搶救46天！劉真傳病逝享年44歲　北榮回應了

全台169例分布曝光：雙北各43　7縣市維持0確診

明高溫「暴跌10°C」地區曝

爆最新威脅！　陳時中揭「3本土個案」感染源不明

兒出國父被罵…「醫師中肯文」1.2萬人讚爆！

陳時中曝封城SOP　以預先公告為原則

又一縣市破蛋！　全台153例分布曝光：雙北各40最多

阿聯酋航空3/25起停飛客運航班2周

奎寧可治新冠肺炎？陳時中：若有效台灣能生產

即／4人群聚感染　中研院晚間回應了

張上淳出國兒道歉　周玉蔻力挺

更多熱門

相關新聞

外銷受阻　須避免農產品價格崩盤

外銷受阻　須避免農產品價格崩盤

新冠肺炎疫情產生供給、需求和金融三方向衝擊，對經濟影響是多層面的。這次疫情所造成的影響，將會大於2003年的SARS及2008年的金融風暴。政府需特別注意農產品的產銷，因為近來並無重大天災，預期農產品將會豐收，在外銷受阻的情況下，如何做好供需平衡以避免價格崩跌，必須預做規劃。

北約軍機現身冰島　美軍B-2與挪威F-35共飛

北約軍機現身冰島　美軍B-2與挪威F-35共飛

老婆：帶了鮭魚壽司給你　人夫揭殘忍真相

老婆：帶了鮭魚壽司給你　人夫揭殘忍真相

業界盼延長大陸鮑進口管制　漁業署回應了

業界盼延長大陸鮑進口管制　漁業署回應了

月薪最高99K！漁業署徵「遠洋漁業觀察員」

月薪最高99K！漁業署徵「遠洋漁業觀察員」

關鍵字：

鮭魚進口出口漁產漁業漁業署張致盛挪威日本料理鬼頭刀生魚片

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／劉真等不到心臟病逝！　享年44歲

劉真22日22時22分病逝　禮儀師驚「數字都22」

劉真撒手留4歲女兒⋯住院前寫下最後祝福

辛龍「手寫信送走劉真」

劉真沒健保　余天曝：辛龍經濟不是挺好的

劉真爆「生前已截除腳趾」

KTV臨檢！侯友宜：偷跑我一定重罰100萬

南韓「N號房事件」74少女淪性奴

快訊／新冠肺炎再新增26例確診　25例境外、1例本土　

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

辛龍一直想不開　余天悲：你走了，小孩怎辦

辛龍、劉真「8年甜蜜約定」失守！

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

辛龍「換不回劉真生命」崩潰

韓流退燒　「挺韓主播」王又正下場曝光

更多

最夯影音

更多
林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷
Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面