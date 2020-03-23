傳鮭魚斷貨價格狂飆！漁業署公布最新進出口數據：不用擔心

▲鮭魚。（示意圖／Pixabay）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情嚴重，傳出因挪威客機陸續停飛，鮭魚成本大漲1倍，甚至月底就會斷貨。漁業署今（23日）指出，有些魚種台灣無法生產，進口量確實有少，但國內捕獲量相當充足，魚種也優質，都是可以取代。

部分日本料理店傳出開始停賣鮭魚，漁業署署長張致盛強調「不用擔心」，以去年（108年）最新數據來看，進口食用魚約344,665噸，出口量719,984噸。107年度漁業統計年報，我國年捕撈漁獲量約81萬公噸，是世界第27大漁業生產國。

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張致盛表示，我過海洋捕撈主要有鮪魚、秋刀魚、鯖鰺等大宗魚種，另台灣鯛、石斑、虱目魚等養殖魚年產約28萬公噸，總量近110萬公噸，遠高於國人每年消費量67萬公噸，國內漁產原料相當充足。至於進、出口因疫情爆發至今，實際影響了多少量？漁業署目前無數據。張致盛針對進口量指出，雖有些魚種本來台灣就沒生產，但國內漁產強很多，若鮭魚因無法進口做成生魚片，其實都可以改採國內魚種，如鬼頭刀就是一個很好的品種。

另外，張致盛提到，由於台灣漁獲量高，世界許多罐頭大廠也採用台灣的魚貨做為原料，因罐頭利用密封和高溫殺菌技術，徹底消滅細菌、避免食物腐敗，因此不需要也不允許加入任何防腐劑，是產品保存的最好方式。