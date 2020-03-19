北約大批軍機現身冰島　美軍B-2A首次與挪威F-35A共飛！

▲美軍B-2A與挪威F-35A共飛。（圖／U.S. Air Force / Master Sgt. Matthew Plew，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國空軍的兩架B-2A「幽靈」匿蹤轟炸機近日出現在冰島空域，首次與在當地執行北約冰島空中警戒任務（IAP）的挪威F-35A戰鬥機進行聯合演訓。

兩架B-2A匿蹤轟炸機16日從英國費爾福德空軍基地起飛，由美軍駐英國拉肯希斯基地的三架F-15C伴飛前往冰島空域，與挪威空軍部署在冰島的三架F-35A進行聯合演訓，這也是挪威的F-35A戰機首次與B-2A轟炸機一同飛行。

▼英國皇家的三架F-15C伴飛。



挪威聯合總部的發言人唐寧奧爾森（Sigurd Tonning-Olsen）表示，這次行動非常特別，飛行員都相當興奮，F-35在空中飛行了約一個半小時，其中有30至45分鐘是與美方的B-2聯合演訓，「冰島近期的氣候是風雪交加，事實證明，F-35相當適應這種氣候。」

北極融冰之後，俄羅斯積極的在北大西洋進行活動，在近兩年來，多次出動潛艇、船艦及軍機，導致該區的情勢不斷升級。挪威參謀總長納特威格（Elisabeth Natvig）表示，與美方轟炸機的聯合演訓非常重要，在與盟友的互動過程中，不只能增強保衛挪威的能力，也展現堅定立場。

美國駐歐洲空軍和非洲空軍的指揮官哈里吉安（Jeff Harrigian）指出，世界希望北約與美國持續果斷地執行任務，不懼任何外部挑戰，類似的任務為盟友提供了保障，也向任何對手發出明確的訊息，「那就是，無論面對任何挑戰，我們都已經做好準備。」

▼B-2A一架飛在隊伍最前方，一架飛在隊伍最後方。

