環保署1員工確診「發病前7天還去上班」　莊人祥揭傳染風險很低原因

▲環保署長張子敬在立法院社福衛環委員會證實，環保署有1員工確診。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

立委陳瑩今（23）日在立法院衛環委員會時指出，環保署有員工曾參加多名遊客確診的埃及團，對此，環保署長張子敬面對質詢證實，該員工昨天確診，此話一出，引發現場立委恐慌。中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，該名個案3月13日有去上班，當時有跟4位員工接觸，但3月15日就已居家隔離，3月20日才發病，評估上傳播風險很低。

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▲莊人祥表示，環保署員工個案，是在發病前7天去上班，之後就進行居家隔離，評估上傳播風險很低。（圖／記者徐斌慎攝）

莊人祥表示，該名環保署確診個案，3月13日有去上班，但那天是周五，到了3月15日時就已經進行居家隔離，一直到3月20日才發病。根據疫調，他只有4位接觸者，再加上他的上班日是在發病前7天，評估上傳播風險很低。

張子敬上午則在立院表示，該名確診個案的確是署裡的基層員工，3月4日到3月12日參加埃及團，12日回來後有進辦公室上班，15日埃及團有人確診後，員工也被通知要隔離，上班天數只有13日一天，16日立刻調查這名員工曾接觸過的4名同事，目前都已在居家隔離中。

張子敬接著表示，這位同仁昨天確診，但因為平常上班的地點是在一樓單位，不會使用電梯，辦公性質業務單純，跟同仁接觸不大，沒有進一步風險。面對署長解釋，立委陳瑩無法接受，認為風險有無不是張子敬說了算，態度強硬，會議也一度散會。