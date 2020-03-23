台東縣政府防疫整備　職缺採用遠距視訊及力求教學不中斷



記者楊鈞典／台東報導

新冠肺炎疫情持續延燒，台東縣政府為嚴防疫情蔓延，造成縣政運作停擺，積極強化資訊整備，檢測各單位資安防護及連網能量，除17日教育處辦理居家線上學習演練外，23日首次採視訊方式進行公務人員職缺面談。力求在防疫的同時，維持縣政及教學的正常運作極為重要，期各局處透過提早整備與演練，運用智慧科技協助工作推展，力求縣政不停擺、教學不中斷，通力合作齊心抗疫。

縣府人事處指出，針對維持公務運行無阻，已於3/19、20日試辦分區及居家辦公，也完成異地辦公場所之網路頻寬、資安防護、資訊電腦設備等測試，於23日首次採視訊方式進行職缺面談，計有4位外縣市現職公務人員輪流透過視訊與縣府一級主管面談。人事處表示，台東縣府及所屬機關學校公務人員異動頻繁，每年約有近百件甄補案件，以往均以面對面方式進行，但防疫當前，人力缺口仍需補足，因此本次招募職缺改採視訊，一方面考量避免外縣市應徵者因搭乘大眾運輸工具遭受感染風險，同時更考驗他們應用智慧科技的能力，此次面試過程相當順利，應徵者也表示感到既方便又感動。

另17日在康樂國小進行居家線上學習演練，雖當日一度疑似同時間進行150人的壓力測試，導致流量過大，使學術網路誤以為駭客攻擊啟動保護機制斷網，但經通知教育部相關單位協助查察斷線原因，教育部資訊及科技教育司回復，原因為學術網路上游臺南主節點國網中心設備異常而發生網路障礙，並非縣內業管頻寬不足或流量過大造成斷網。

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