　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「我上週就說劉真靈魂已脫離1/3」　鄉民怒譙命理師沈嶸：不要再消費人家了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲沈嶸在臉書反擊消費劉真一說。（圖／翻攝沈嶸臉書、劉真IG）

▲沈嶸在臉書反擊消費劉真一說。（圖／翻攝沈嶸臉書、劉真IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

被譽為「神明代言人」的命理師沈嶸，日前針對藝人劉真在醫院搶救一事屢次發表看法，與劉真是高中同學的錦雯就表示「不要再消費劉真了！看了真的會不舒服！」沈嶸因此動怒在臉書做出反擊。今（23）日凌晨沈嶸原本發文對消費一事做解釋，沒想到之後傳出劉真過世消息，沈嶸便補充貼文，留言中直說「我上週已對徒兒們說『她靈魂已脫離1/3』快走了」，讓網友氣炸。

本站17日曾報導《命理師沈嶸遭批「消費劉真」！　罕見動怒反擊：這就是惡業》，沈嶸日前在臉書貼出一張學院裡擠滿人的照片，並寫下「學院生意好得很，證明大家都愛正能量，你們這些什麼師、什麼藝人的老愛批評別人，這就是惡業（心中有惡看人就惡，所以口吐批判人惡言），要富有心中就要常存愛心與正面思考啦！」，也反擊說道「這社會誰消費誰還不知道呢，別消費我噢！寫我名字就是在消費我」，貼文被解讀是在回應批評她的人。

請繼續往下閱讀...

事隔6日，沈嶸再度貼文，「前陣子有一堆莫名其妙的人批評我們『命理師消費劉真』，雖然沒有指名道姓說是誰，但身為命理師的我還是感覺非常不能理解」，文中解釋自己根本不需要蹭劉真的名氣，也是好意要為劉真集氣，還幫忙點魔法蠟燭祈福，並質疑記者也是在消費劉真。

▲齊秦與王祖賢曾分手，沈嶸爆內幕。（圖／翻攝自沈嶸臉書）

▲命理師沈嶸自詡「神明代言人」。（圖／翻攝自沈嶸臉書）

而稍早傳出劉真過世消息後，沈嶸就更新補充「今早新聞劉真已走，魔法學院通靈永遠走在前端。明知『救不回還執意相救』就是魔法學院的精神」，留言中更表示「她走了，我上週已對徒兒們說『她靈魂已脫離1/3』快走了，怕登在臉書又說要消費她，我幫她點蠟燭就知救不回來，但還持續做，因為不忍心她走。」

該則「她靈魂已脫離1/3」留言遭網友截圖轉貼至PTT，鄉民紛紛看傻，忍不住開批，「人家在生死拔河，你在外面講屁話」、「誰不知道劉狀況不好，還在消費」、「這種事情根本不用通靈好嗎」、「這樣消費死者好嗎」、「白癡嗎，看病情就知道了」、「1/3是怎麼計算出來的」、「家屬可以告他們嗎」、「如果有救回來搞不好就說她靈魂只脫離1/3，還有2/3留著所以才救得回來」、「代替劉真家屬噓你，不要再消費人家了。」

▼沈嶸留言讓鄉民大爆氣。（圖／翻攝自Facebook／沈嶸）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／沈嶸）

ET快訊
劉真被曝去年10月就有狀況！苦撐N月…辛龍「一度沒進醫院」真
劉真22日22時22分病逝　禮儀師驚「數字都22」：也許是她
劉真榮總搏命45天血淚史！對外稱「只是健康檢查」..裝葉克膜
北榮：劉真22日晚間22時22分過世　開顱減壓未見起色
辛龍「手寫信送走劉真」　悲痛感謝醫院努力
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中華郵政暫停收寄發102國航空郵件　「義大利、瑞士等都在內」

桃園女求外送哥代墊餐費並「主動留Line」　他隔日嘆人心醜陋...硬起來喊告

「我上週就說劉真靈魂已脫離1/3」　鄉民怒譙命理師沈嶸：不要再消費人家了

咖啡廳群聚恐成防疫破口！台大：人跟人間距從1公尺拉到2公尺

傳15航班載到確診個案「幾乎天天有」　華航：相關問題無法回覆

疫情狂燒「外配媽取消飛娘家」等不到外公最後一面！他心疼一比…氣炸了

快訊／Line當機了！中華電信用戶受影響　PTT淚喊：訊息傳不出去啊

影／吳斯懷改口：共機繞台「持續性當然是挑釁」　

張上淳家世背景曝光「全家台大醫」　網揭超關鍵因素：太強大

18萬人預購口罩沒繳費！網實算出「21天流程」…揭關鍵原因：忘記也合理

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

耳朵福利！小宇開直播「根本演唱會」　蕭敬騰線上點歌..「你會害我被罵XDD」

「大陸製造」產品有新冠病毒？耿爽：說這話的別戴陸製口罩！

池錫辰做PPT！趙炳圭救援「像在教爺爺」　想要存照片..劉在錫擺出手勢：秋醬～

中華郵政暫停收寄發102國航空郵件　「義大利、瑞士等都在內」

桃園女求外送哥代墊餐費並「主動留Line」　他隔日嘆人心醜陋...硬起來喊告

「我上週就說劉真靈魂已脫離1/3」　鄉民怒譙命理師沈嶸：不要再消費人家了

咖啡廳群聚恐成防疫破口！台大：人跟人間距從1公尺拉到2公尺

傳15航班載到確診個案「幾乎天天有」　華航：相關問題無法回覆

疫情狂燒「外配媽取消飛娘家」等不到外公最後一面！他心疼一比…氣炸了

快訊／Line當機了！中華電信用戶受影響　PTT淚喊：訊息傳不出去啊

影／吳斯懷改口：共機繞台「持續性當然是挑釁」　

張上淳家世背景曝光「全家台大醫」　網揭超關鍵因素：太強大

18萬人預購口罩沒繳費！網實算出「21天流程」…揭關鍵原因：忘記也合理

LINE全台大當機回應了！　聲明：「異常的都是走中華電信網路」

不斷更新／菲律賓增16例、8死「近400確診」！敘利亞爆首例「20多歲女性染疫」

立委們最關心戴資穎　目前共有102位台將正居家檢疫安排採檢

義大利北部失控「醫曝操控生死黑暗面」　60歲↑病人不給呼吸器…資源缺釀悲劇

李永然／調查影片外流　「偵查不公開」不該淪為口號

中華郵政暫停收寄發102國航空郵件　「義大利、瑞士等都在內」

短裙妹喝鏘搭小黃趕攤　「皮包沒錢」跳車挨告...說了3個字被起訴

Lisa、楊丞琳都愛小喇叭牛仔褲！選對版型超顯瘦　嬌小女也能拉高九頭身

桃園女求外送哥代墊餐費並「主動留Line」　他隔日嘆人心醜陋...硬起來喊告

加拿大總理首提「參考台灣作法」！　追蹤疾病傳播

女神級「熊貓外送員」爆出S曲線　真實身分曝光...男客心碎

生活熱門新聞

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

全台169例分布曝光：雙北各43　7縣市維持0確診

Line當機了！中華電信用戶受影響

明高溫「暴跌10°C」地區曝

爆最新威脅！　陳時中揭「3本土個案」感染源不明

搶救46天！劉真傳病逝享年44歲　北榮回應了

兒出國父被罵…「醫師中肯文」1.2萬人讚爆！

阿聯酋航空3/25起停飛大部分客運航班

又一縣市破蛋！　全台153例分布曝光：雙北各40最多

即／4人群聚感染　中研院晚間回應了

環保署員工遊埃及確診！

奎寧可治新冠肺炎？陳時中：若有效台灣能生產

張上淳出國兒道歉　周玉蔻力挺

逢甲宿舍變身「北歐風豪宅」！六星級裝潢曝

更多熱門

相關新聞

辛龍結婚6年承諾「隨時都找得到我」

辛龍結婚6年承諾「隨時都找得到我」

「國標舞女王」劉真2014年嫁給辛龍，40歲生下寶貝女兒霓霓，曾被外界封為「美女與野獸」的組合，但其實2人交往期間，男方對她相當寵愛，她生前也常分享辛龍私下貼心的一面，好感情羨煞許多人，如今卻撒手留下丈夫及愛女，令人鼻酸。

阿Ken無緣劉真最後一面：很難過

阿Ken無緣劉真最後一面：很難過

劉真爆「生前已截除腳趾」

劉真爆「生前已截除腳趾」

劉真死因曝光！45天經歷「開顱減壓、裝葉克膜」

劉真死因曝光！45天經歷「開顱減壓、裝葉克膜」

劉真22日22時22分病逝　禮儀師驚「數字都22」

劉真22日22時22分病逝　禮儀師驚「數字都22」

關鍵字：

劉真沈嶸命理師神明代言人

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／劉真等不到心臟病逝！　享年44歲

劉真撒手留4歲女兒⋯住院前寫下最後祝福

KTV臨檢！侯友宜：偷跑我一定重罰100萬

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

辛龍、劉真「8年甜蜜約定」失守！

辛龍「手寫信送走劉真」

辛龍「換不回劉真生命」崩潰

南韓「N號房事件」74少女淪性奴

武漢出現多名無症狀感染者　0確診原因曝

口罩飆漲一片萬元　西班牙衛生部長哽咽

全台169例分布曝光：雙北各43　7縣市維持0確診

Line當機了！中華電信用戶受影響

明高溫「暴跌10°C」地區曝

台中工廠惡火奪3命　老闆悲率員工上香

韓流退燒　「挺韓主播」王又正下場曝光

更多

最夯影音

更多
林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷
Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面