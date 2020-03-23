「我上週就說劉真靈魂已脫離1/3」　鄉民怒譙命理師沈嶸：不要再消費人家了

▲沈嶸在臉書反擊消費劉真一說。（圖／翻攝沈嶸臉書、劉真IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

被譽為「神明代言人」的命理師沈嶸，日前針對藝人劉真在醫院搶救一事屢次發表看法，與劉真是高中同學的錦雯就表示「不要再消費劉真了！看了真的會不舒服！」沈嶸因此動怒在臉書做出反擊。今（23）日凌晨沈嶸原本發文對消費一事做解釋，沒想到之後傳出劉真過世消息，沈嶸便補充貼文，留言中直說「我上週已對徒兒們說『她靈魂已脫離1/3』快走了」，讓網友氣炸。

本站17日曾報導《命理師沈嶸遭批「消費劉真」！ 罕見動怒反擊：這就是惡業》，沈嶸日前在臉書貼出一張學院裡擠滿人的照片，並寫下「學院生意好得很，證明大家都愛正能量，你們這些什麼師、什麼藝人的老愛批評別人，這就是惡業（心中有惡看人就惡，所以口吐批判人惡言），要富有心中就要常存愛心與正面思考啦！」，也反擊說道「這社會誰消費誰還不知道呢，別消費我噢！寫我名字就是在消費我」，貼文被解讀是在回應批評她的人。

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事隔6日，沈嶸再度貼文，「前陣子有一堆莫名其妙的人批評我們『命理師消費劉真』，雖然沒有指名道姓說是誰，但身為命理師的我還是感覺非常不能理解」，文中解釋自己根本不需要蹭劉真的名氣，也是好意要為劉真集氣，還幫忙點魔法蠟燭祈福，並質疑記者也是在消費劉真。

▲命理師沈嶸自詡「神明代言人」。（圖／翻攝自沈嶸臉書）

而稍早傳出劉真過世消息後，沈嶸就更新補充「今早新聞劉真已走，魔法學院通靈永遠走在前端。明知『救不回還執意相救』就是魔法學院的精神」，留言中更表示「她走了，我上週已對徒兒們說『她靈魂已脫離1/3』快走了，怕登在臉書又說要消費她，我幫她點蠟燭就知救不回來，但還持續做，因為不忍心她走。」

該則「她靈魂已脫離1/3」留言遭網友截圖轉貼至PTT，鄉民紛紛看傻，忍不住開批，「人家在生死拔河，你在外面講屁話」、「誰不知道劉狀況不好，還在消費」、「這種事情根本不用通靈好嗎」、「這樣消費死者好嗎」、「白癡嗎，看病情就知道了」、「1/3是怎麼計算出來的」、「家屬可以告他們嗎」、「如果有救回來搞不好就說她靈魂只脫離1/3，還有2/3留著所以才救得回來」、「代替劉真家屬噓你，不要再消費人家了。」

▼沈嶸留言讓鄉民大爆氣。（圖／翻攝自Facebook／沈嶸）