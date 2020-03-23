拱手不握手繞境防疫不鬥毆　南警推動優質宮廟文化府城行動公約

▲台南市刑警大隊刑警與新營分局制服員警共同拍攝宣導短片，並結合「拱手、不握手、繞境防疫、不鬥毆」的概念宣導防疫之重要。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

鑒於農曆3月將是媽祖等神明廟會活動頻繁時期，為防範因遶境而發生之鬥毆事件，刑警大隊刑警與新營分局制服員警拍攝宣導短片，並結合現在的防疫期間在劇情的轎班遶境衝突情境中，結合「拱手、不握手、繞境防疫、不鬥毆」的概念宣導防疫之重要。

台南市警局自2019年5月間起迄止，持續針對台南市約2758家宮廟結合市府民政局、消防局、環保局等相關局處，辦理「優質宮廟、文化府城」行動公約分區座談會，推動「高自主管理」、「低環保公害」、「交通真順暢」、「零聚眾鬥毆」、「警民共協力」、「社會好期待」等6大主軸，有效達成「自律」共識後，經統計迄今均未發生因繞境糾紛產生之大型鬥毆事件。

鑒於農曆3月將是媽祖等神明廟會活動頻繁時期，為防範因遶境而發生之鬥毆事件，市警局亦針對刑法149、150修正後，各宮廟、轎班成員大都還不清楚這新修的法律精神與刑罰等構成要件，特由刑事警察大隊的刑警與新營分局制服員警來拍攝宣導短片；並結合現在的防疫期間在劇情的轎班遶境衝突情境中，結合「拱手、不握手、繞境防疫、不鬥毆」的概念宣導防疫之重要。

台南市警局長周幼偉呼籲刑法第149、150條修正案已於2020年1月15日公布，自17日零時起生效；新法之構成要件主要是針對只要有「聚眾、聚集」行為，如以社群通訊軟體如LINE、微信等串連集結者即屬之，只要有首謀、下手實施者或在場助勢之人，在一方上客觀只要聚集3人以上含3人即可構成「聚眾」，其違法態樣之群眾的意圖只要是有強暴脅迫的事證，如持有凶器或其他危險物品如鐵棍、球棒等器械或叫囂或言詞的嗆聲、掀桌椅、威脅或恐嚇等行為，客觀上足以破壞社會秩序（如雖未傷及他人，但已造成行人及商家之恐慌），或已破壞社會秩序（如已波及路旁停放之汽機車）足以引起他人恐懼不安，即足認有施強暴脅迫之意圖，再由警察於現場施以解散命令之程序仍不解散者，亦已構成犯罪，將嚴正依法以現成犯逮捕偵辦，最重可處6月以上5年以下有期徒刑。

警方說，不會因當事人事後的互不提告傷害罪，而仍得以公訴罪的刑法罪嫌移送法辦，這讓警察於街頭執法，有強而有力的法律做為後盾，警察局統計自2020年1月17日起至3月23日止迄今，已偵辦在其他場所所犯之刑法第149、150條聚眾鬥毆案件移送有6件26人，呼籲民眾切勿以身試法，亦期盼大家參與宗教活動應展現自律精神，展現台南廟會新文化。

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