快訊／環保署員工確診！疾管署評估「風險低」...立委同意質詢繼續進行

▲立法院環保署備詢。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（23日）證實有員工參加埃及團確診新冠肺炎，今上午立院衛環委員會進行環保署「因應國內疫情相關作業報告」。遭立委提程序要求散會。疾管署到場說明，到個案職場評估後「風險低」，環署防疫措施也適當，經過快一小時討論，決議繼續開會。

疾管署到場表示，昨天接獲指示到確診個案職場做風險評估，評估結果個案跟其他同仁互動少，不會跟其他樓層少，個案也有適當防護，加上也不是發病狀況，跟職場同事都不算是密切接觸者，職場上做一些加強風險評估，結果是「風險低」，環署防治措施適當。

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▲▼立委討論環保署備詢是否繼續。（圖／記者許展溢攝）

立委蘇巧慧認為，疾管署評估環保署是低度風險地方，今天也是正常辦公，環保署並沒有停班，因為屬於低度風險，當然到立院質詢業務不知道是否適不適當，因為大家都是是接觸者的接觸的接觸者，但這些事情都可能發生在任何角落，竟然疾管署疫調如此，要主張正常生活。

立委蔣萬安表示，尊重疾管署專業判斷，說明也很清楚，環署第一時間都有做了相關防護，該人員也隔離，個案也非密集接觸，沒有太大影響跟衝擊下，今天會議就尊重疾管署專業意見，繼續開會。立委洪申翰認為，這樣事情生活上和很多公司都會遇到，最關鍵的是風險評估跟溝通，對於疾管署的風險評估有被說服。