婦女傳送不實語音訊息被法辦　南警：請大眾勿轉傳小心觸法

▲台南市警局呼籲民眾，如接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，小心以免觸法。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

近日網路謠傳一則不實語音訊息，聲稱有民眾從英國返台後未遵守居家隔離之規定，擅自外出前往某銀行洽公還沒戴口罩，立刻遭到警方帶走一事，台南市政府表示，台南市警察局22日傳喚傳送該則語音訊息之甘姓婦人到案說明，隨後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移請台南地檢署偵辦。

台南市政府指出，市警局接獲報案，有人於LINE通訊軟體轉傳有關新冠肺炎不實語音訊息，內容為：【……某銀行，有人遭警察帶走，那個人是從英國回來，未完成居家隔離就沒有戴口罩到銀行辦事情……】等，警方隨即展開調查，在查訪收到該訊息民眾並經分析後，22日通知口述該語音並傳送訊息之人干姓婦人到案說明後，全案依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移請台南地檢署偵辦。

偵辦分局澄清指出，根本沒有這回事，且警方不會因為有民眾從國外回來，或沒戴口罩就逮捕人，請民眾不要亂傳，錄製該錄音檔的人或是散播者，都違反嚴重特殊傳染性肺炎防治特別條例第14條散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣3百萬元以下罰金。

台南市警局再次呼籲，民眾如接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，即使出於善意的提醒，也可能涉及散播假訊息的行為，民眾千萬要小心謹慎，以免觸法。

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