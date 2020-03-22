　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

婦女傳送不實語音訊息被法辦　南警：請大眾勿轉傳小心觸法

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警局呼籲民眾，如接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，小心以免觸法。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警局呼籲民眾，如接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，小心以免觸法。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

近日網路謠傳一則不實語音訊息，聲稱有民眾從英國返台後未遵守居家隔離之規定，擅自外出前往某銀行洽公還沒戴口罩，立刻遭到警方帶走一事，台南市政府表示，台南市警察局22日傳喚傳送該則語音訊息之甘姓婦人到案說明，隨後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移請台南地檢署偵辦。

台南市政府指出，市警局接獲報案，有人於LINE通訊軟體轉傳有關新冠肺炎不實語音訊息，內容為：【……某銀行，有人遭警察帶走，那個人是從英國回來，未完成居家隔離就沒有戴口罩到銀行辦事情……】等，警方隨即展開調查，在查訪收到該訊息民眾並經分析後，22日通知口述該語音並傳送訊息之人干姓婦人到案說明後，全案依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移請台南地檢署偵辦。

偵辦分局澄清指出，根本沒有這回事，且警方不會因為有民眾從國外回來，或沒戴口罩就逮捕人，請民眾不要亂傳，錄製該錄音檔的人或是散播者，都違反嚴重特殊傳染性肺炎防治特別條例第14條散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣3百萬元以下罰金。

台南市警局再次呼籲，民眾如接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，即使出於善意的提醒，也可能涉及散播假訊息的行為，民眾千萬要小心謹慎，以免觸法。

►75%酒精的乾洗手來啦！

ET快訊
張上淳「醫生兒子」出國爽玩惹議　本人196字道歉了！
張上淳「醫生兒子」出國爽玩惹議　本人196字道歉了！
李來希發文「為排口罩被車輾斃」　王定宇怒嗆造謠！刑事局約談
快訊／台中工廠惡火！3工人困火場明顯死亡
才升官3個月卻雙亡！警官夫妻臉書超放閃　意外奪2命家屬悲慟
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／板橋5樓公寓惡火！「服飾倉庫」狂燒　居民驚：聞到很濃的煙味

李來希發文「為排口罩被車輾斃」　王定宇怒嗆造謠！刑事局緊急約談

快訊／台中工廠惡火3死！工人受困2樓宿舍　尋獲時明顯死亡

才升官3個月卻雙亡！雲警秘書夫妻檔臉書超放閃　意外奪2命家屬悲慟

婦女傳送不實語音訊息被法辦　南警：請大眾勿轉傳小心觸法

屏檢查獲漁船載運越南偷渡客　防止新冠肺炎疫情防疫破口

賺錢惡搞台灣防疫！黑心船長載31越南人偷渡　海巡員全身防護裝登船逮人

快訊／雲林高階警官刷防水漆　溺死水塔...妻搶救遭嗆昏雙亡

快訊／台東知本某溫泉渡假村溺水意外！8歲男童掉落泳池　命危搶救中

10元搶糧超划算！夾娃娃機也跟風　進口泡麵塞滿滿～台主：每天都補貨

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

產能爆增！衛生紙夠你擦3百年屁屁　廠商業者：優先滿足台灣消費者需求

「肺部纖維化」因細絲堆積在肺泡　導致心肺功能下降...專家：無法復原

戲精妹模仿美劇激動派演出！　媽上時事字幕...網讚：太有才

《青春2》劉雨昕《NO JOKE》帥氣奪A！　Lisa超喜歡：你就是我等待的人

旅英媽媽憂歐洲疫情想返台！　Po文放棄「怕成為醫療負擔」

快訊／板橋5樓公寓惡火！「服飾倉庫」狂燒　居民驚：聞到很濃的煙味

李來希發文「為排口罩被車輾斃」　王定宇怒嗆造謠！刑事局緊急約談

快訊／台中工廠惡火3死！工人受困2樓宿舍　尋獲時明顯死亡

才升官3個月卻雙亡！雲警秘書夫妻檔臉書超放閃　意外奪2命家屬悲慟

婦女傳送不實語音訊息被法辦　南警：請大眾勿轉傳小心觸法

屏檢查獲漁船載運越南偷渡客　防止新冠肺炎疫情防疫破口

賺錢惡搞台灣防疫！黑心船長載31越南人偷渡　海巡員全身防護裝登船逮人

快訊／雲林高階警官刷防水漆　溺死水塔...妻搶救遭嗆昏雙亡

快訊／台東知本某溫泉渡假村溺水意外！8歲男童掉落泳池　命危搶救中

10元搶糧超划算！夾娃娃機也跟風　進口泡麵塞滿滿～台主：每天都補貨

日本將「疫情大爆炸」！確診率低原因曝　前世衛官員「2點預測」：躲不過

可能要追很久！史上最難撩3大星座　光是想搞懂水瓶就累翻

中職／陳晨威致勝安、葉竹軒2分砲　猿9局灌6分10比4勝兄弟

UBA／羅培儀走過痛苦磨合連4年封后　笑稱「小巨蛋像我家」

張上淳「醫生兒子」出國爽玩惹議　本人196字道歉了！

強出頭秒完蛋！12生肖「本週運勢」揭曉...豬：太驕傲會被黑

快訊／板橋5樓公寓惡火！「服飾倉庫」狂燒　居民驚：聞到很濃的煙味

李來希發文「為排口罩被車輾斃」　王定宇怒嗆造謠！刑事局緊急約談

快訊／台中工廠惡火3死！工人受困2樓宿舍　尋獲時明顯死亡

被日本地鐵搞得頭好暈？JR山手線面紙套　30個站名讓你全部記住

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

社會熱門新聞

經過丈夫同意…苗條輕熟女犧牲下體接客300多人

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

還原國中生刺殺案　父母靈堂下跪

超正鐘點情人伴遊一日4萬8　任你玩弄還帶毒品餵你吃

居家檢疫男夜衝OMNI狂歡...首例抓到了

即／雲林警官溺死水塔...妻搶救遭嗆昏雙亡

藏身新北套房　出招攬客：會飛的感覺

3國中妹摩鐵壞壞、拍裸照！色阿伯遭判11年

屏東小兄弟溺斃屍僵　媽媽當場痛哭

警酒店查「隔離偷跑」　這一幕驚呆了！

與情侶室友狂喝整晚！男隔天溜回家「撿屍」

才升官3個月卻雙亡！警官夫妻意外喪命家屬悲慟

單親生遭班導辱：是不是沒人教　怒捶玻璃險斷命

癡情女兒遭開3槍刑殺　悲慟父夜苗栗灑冥紙！

更多熱門

相關新聞

南警結合民力共維河樂廣場美景

南警結合民力共維河樂廣場美景

台南市中西區世界級廣場公園「河樂廣場」，3月7日正式啓用以來吸引眾多民眾親子一遊，台南市警二分局為維護世界級的河樂廣場美景與驕傲，派警力同時協請交通警察大隊、義交及巡守人員，加強交管與宣導。

南警破獲職業賭場賭徒全戴口罩

南警破獲職業賭場賭徒全戴口罩

聯合國女元首圖「獨缺台灣」　總統府嗆：換付新眼鏡、多點勇氣

聯合國女元首圖「獨缺台灣」　總統府嗆：換付新眼鏡、多點勇氣

南警全力取締酒後駕車不鬆懈

南警全力取締酒後駕車不鬆懈

網傳得狂犬新冠病毒會變「哈士奇」PO文者送辦

網傳得狂犬新冠病毒會變「哈士奇」PO文者送辦

關鍵字：

婦女語音訊息法辦南警轉傳觸法

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

又一縣市破蛋！　全台153例分布曝光：雙北各40最多

醫爆：張上淳兒出國滑雪

經過丈夫同意…苗條輕熟女犧牲下體接客300多人

新型冠狀病毒是人為製造？美研究出爐

爺抱金孫餵狗　突遭狂咬噴血慘死

韓「N號房」未成年女學生遭性虐！女星氣憤連署

陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

大醫王發明防護箱！美國醫界也求援

台灣現「零星社區感染」！專家籲最好戴口罩

自覺發燒未就醫「養護機構護理師」確診！　掌握接觸者共95人

「奎寧+日舒」5天100%清除病毒

兒出國父被罵…「醫師中肯文」1.2萬人讚爆！

養護機構護理師確診！陳時中「半夜奔現場指揮」

佐藤健打電話來了！台灣粉絲尖叫對話內容曝光

更多

最夯影音

更多
當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵
時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面