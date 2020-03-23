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只靠封城還不足以抗疫！　WHO：必須找出患者及感染源

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▲▼WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）。（圖／路透）

▲WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）表示，中國、新加坡與韓國不僅實施限制令，還採取縝密措施篩檢任何疑似病例，足以作為歐洲的楷模。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

許多國家為了防止新冠肺炎疫情擴大，紛紛封城、限制出入境，WHO緊急事件小組的首席專家萊恩（Mike Ryan）認為，只有封城恐怕還不夠，「必須找到病毒的感染來源，才有辦法阻止病毒擴散」。疫苗目前正在開發中，但還需要一段時間才會上市，至少需要一年才能完成。

根據《路透社》報導，萊恩日前接受英國廣播公司（BBC）「安德魯馬爾秀」（Andrew Marr Show）的訪問時指出，我們必須針對確診的病患、感染病毒的人將他們隔離，以及他們所接觸過的人都必須隔離，「就算現在實施封城令，也只能夠維持現階段的安全，等之後禁令解除，病毒還是會有爆發的可能，必須採取強而有力的公衛措施」。

▲義大利,新冠肺炎,新冠病毒,醫護。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利目前已有59,138確診，5,476死亡。（圖／達志影像／美聯社）

萊恩表示，目前大陸、韓國和新加坡不僅實施封城令，還對那些疑似病例採取嚴密的篩檢測試，是大家必須效仿的楷模。目前歐洲已經超越亞洲，成為新冠病毒的重災地區，其中義大利是疫情最慘重的國家。英國首相強生（Boris Johnson）也警告，除非人們避免社交上的接觸，減少群聚感染的發生，否則英國的公衛體系很有可能無法負荷這次的疫情。

新冠病毒的疫苗正在研發當中，必須經過測試以及各項評估之後才有辦法使用。萊恩估計，疫苗完成至少需要一年的時間，在這之前我們要做的是執行有效的公衛措施，防止疫情持續擴大。

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