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歐美大國為何不自產口罩？網曝「業界真相」：夕陽產業啊...

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▲▼口罩,防疫,過敏,飛沫,生病,醫療,隔離,衛生。（圖／記者周宸亘攝）

▲西班牙口罩飆漲一片萬元，連衛生部長都哭了。（圖／記者周宸亘攝）

實習記者陳妙津／綜合報導

全球疫情嚴峻，口罩也成為供不應求的防疫必備物。有網友在PTT發文提問，不解為何連台灣這樣的小國都可以自產的口罩，怎會在西班牙口罩被炒至破萬高價，其他專業網友則回文解答，「歐美人工成本高，這種低階製造業早就外包出去了」。

網友在PTT發文問道，「西班牙缺口罩缺到爆炸 一個炒到一萬元。不過我很疑惑，台灣小小一個國家都能自己做了，為啥其他國家不行？照理說他們資源都應該比台灣豐富阿？」認為歐美各國也能自行生產口罩。

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▲▼ 0

▲網友疑惑其他歐美大國資源應該比台灣豐富，為何他們不自行生產口罩，引來內行人跳出來分析解惑。(圖／翻攝自《批踢踢實業坊》)

話題一出，吸引不少網友加入討論，「太低端了 大概20年前就移到亞洲，境內根本找不到機器做口罩」、「製造業他們都不要了吧」、「全球化啊，歐美現在除了高科技和金融，一堆外包」、「中國世界工廠不是叫假的啊 （攤手）」、「全歐洲能像台灣一樣自製口罩機的大概只有德國」、「原物料不一定買得到，開再多機器也沒用」、「口罩毛利低主要丟給低工資中國做」。

還有專業網友現身回文指出，製造口罩在台灣也算是夕陽產業中的夕陽產業，而歐美人工成本高，除了少數製造業的，其他基本上通通都外包出去了，若要找機器，可能只能找得到60年前的，「除了特殊規格或賠錢燒，不然在全球化下，成本根本不可能打得贏亞洲。」

不過該名網友也說，新冠疫情讓全球重新審視全球化帶來的問題，但口罩未來較可能變成戰備庫存，備夠幾個月的緊急應需就好，而台灣口罩國家隊雖然光榮，但等疫情過去，還是要面對口罩產業毛利低及轉型問題。

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