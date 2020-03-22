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他曝13hr倫敦→台灣返家過程　防疫團隊超暖心「一句話」讓網友爆淚

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我們想讓你知道…台灣的防疫戰士們真的辛苦了！

▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，機場湧現大批返國人潮，防疫計程車大排長龍。（圖／記者李毓康攝）

▲近期新冠肺炎全球擴散，旅居國外的台人，或海外留學生都紛紛歸國。（圖／記者李毓康攝）

實習記者陳芸葶／綜合報導

近期因新冠肺炎全球擴散，疫情指揮中心將全球旅遊疫情升至第三級，許多旅居國外的台人或海外留學生都紛紛緊急歸國。而一名旅遊部落客也在臉書上分享13小時歸國的「逃難經歷」，並感謝所有為了台灣防疫而辛勤奔波的人。

旅遊部落客《L&T around the world 環遊世界吧！》於臉書上分享從倫敦回台的過程，他表示，一早到機場即看見不少留學生，為了回台都相當確實地進行防疫，包括：戴口罩、護目鏡、雨衣、手套等，連手機也用夾鏈袋裝起。登機後，機上更是無人說話、咳嗽，飛行過程中也沒有人將口罩取下來。她在粉專上驚嘆，「就連飛機餐也幾乎只有三成的人吃，也很少人去上廁所。」

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▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，機場湧現大批返國人潮，有旅客穿著雨衣充當防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲許多國人歸國後仍確實地做防疫準備。（圖／記者李毓康攝）

入境台灣後，看見許多工作人員協助指引並關心國人狀況，「看到那大排長龍準備輸入居家檢疫資料的人潮，更能感受人員真的非常辛苦。」但即使人數多到工作人員無法休息，他們仍向歸國的民眾說，「你們也很辛苦，加油，就快回到家了喔！」令人相當感動。由於所有歸國的旅客，都必須進行14天居家檢疫，因此返家全靠檢疫專車接送，為了不讓大家站著排隊等待還製作了號碼牌，就連工作人員用餐時也特別對所有正在等車的民眾說：「真的很不好意思！可能要請你們等待半小時，因為我們要先吃個晚飯。」聽了讓人格外心疼。

另外，旅遊部落客也提到「這一句『歡迎回家』的話，打破了我們所有的擔心，也感謝沒有人對我們貼上標籤。而協助防疫的人員都忙得沒時間坐下、吃飯、休息，卻還關心著每位下飛機的乘客，這些都讓人感到無比的安心。」此外他們更大力贊同「台灣是我們的家，我們真的感到無比的驕傲。目前應該找不到比我們還要棒又安心的國家了。」

▲▼歸國旅客曝「超暖心防疫團隊」。（圖／L&T around the world 環遊世界吧！提供）

▲入境前防疫人員嚴謹地確認居家檢疫等資料。（圖／《L&T around the world 環遊世界吧！》提供）

▲▼歸國旅客曝「超暖心防疫團隊」。（圖／L&T around the world 環遊世界吧！提供）

▲載送旅客從機場回家防疫專車。（圖／《L&T around the world 環遊世界吧！》提供）

《L&T around the world 環遊世界吧！》旅遊部落客說，「感謝大家都在努力的保護著國家，讓人感到無比的安心與驕傲，也謝謝耐心陪伴、協助我們的你們，一句『歡迎回家』打破了我們所有擔心。接下來換我們展開『居家檢疫14天』的任務，也希望從國外回來的人，也都能好好配合隔離，不要因為你的自私成了防疫破口，抹殺所有人捍衛台灣的努力，大家都有義務保護這些不眠不休辛苦奮戰的成果，而你只要14天躲在家裡當米蟲，就是最好的幫助！」

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