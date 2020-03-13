是布也是電池　成大與康那香成功研發高科技儲能鎂布

▲成功大學材料系教授洪飛義研究團隊，與台南不織布大廠康那香公司，共同研發高科技鎂布充電電池。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

想像過嗎？電池可以彎曲、捲繞、摺疊，且具有布料韌性！成功大學材料系教授洪飛義研究團隊，與台南不織布大廠康那香公司，共同研發高科技鎂布充電電池，結合鎂陶瓷粉末與不織布，大約1元硬幣大小的鎂布電池，就可讓LED燈泡持續發亮超過36小時，既是布料更是電池，成功實現紡織結合電池的跨域想像。

成大指出，部分電池會使用電解液，過度充電有引發爆炸的安全性疑慮。鎂布電池不使用電解液，具高度可靠性，既安全又環保。洪飛義指出，團隊研發的鎂布電池原料取得容易，同時兼具布料特性，「像千層派，逐片堆疊可提高蓄電效能，藉由多層封裝技術應可運用在電動車輛工業，開創全球固態電池新局面。」

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洪飛義多年來致力研究固態電池，鎂電池、鈉電池、3D列印電池皆有成果。與康那香合作，從不織布成綑捲繞的存放方式獲得靈感，雙方結合粉末製程與紡織工藝專業技術，跨域攜手成功研發儲能鎂布。洪飛義表示，檢視目前全球文獻上所發表，不使用電解液的固態電池，多為硬式、無法彎曲或擠壓，且效能不那麼理想。成大團隊研發的鎂布電池既是高科技布料，更是世界首創軟式、可彎折、捲繞且充放電效能優異的固態電池。

鎂布電池是儲能科技領域前端技術，洪飛義說，感謝康那香公司提供技術合成，雙方合作順利圓滿，放眼世界台灣儲能鎂布至少還可領先全球2到3年，足見成大在固態電池研究領域的堅厚實力。

團隊研究固態鎂電池近4年，成大材料碩一學生侯柏脩、張又文與碩二學生賴婉婷都是生力軍。實際走訪實驗室，很難想像顏色外觀貌似活性碳口罩的鎂布電池，是由灰白色鎂陶瓷粉末與純白不織布結合而成，更神奇的是，侯柏脩現場操作展示快速充電後的鎂布電池真的能讓燈泡發亮。侯柏脩說，透過實驗證實，鎂布電池能夠藉由串聯、並聯等組合方式，以供應更多的電。

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